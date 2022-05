Disney+: tutti i contenuti in arrivo a giugno 2022

Giugno si prospetta un mese ricco di contenuti per chi è abbonato a Disney+. Questa piattaforma di streaming on demand sta davvero crescendo a vista d’occhio. Se ancora non sei iscritto puoi attivare un abbonamento scegliendo fra le soluzioni molto convenienti proposte alla pagina web dedicata.

Sei ancora in tempo per goderti tutte le prime visioni in arrivo il prossimo mese. Queste, ma anche altre novità tra cui film e serie TV davvero incredibili, arricchiranno il catalogo già molto interessante di questo servizio che ormai fa parte dei colossi dello streaming on demand.

In Disney+ sta crescendo il numero di utenti che decidono di abbonarsi per poter godere i tanti contenuti esclusivi presenti e in arrivo, e questo è molto importante. Infatti, la proposta offre prodotti Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic e Star.

Perciò non ci resta che dare un’occhiata all’elenco di tutte le new entry che durante il mese di giugno verranno rese disponibili da Disney+ per i suoi abbonati esigenti. Ce n’è davvero per tutti i gusti, nessuno si annoierà di certo durante le sere calde di inizio estate, in cerca di un po’ di refrigerio e tanto intrattenimento.

Disney+: ecco le serie TV in prima visione che arriveranno a giugno 2022

Ovviamente, come già anticipato, tra tutti i contenuti in arrivo a giugno su Disney+ ci sono anche diverse prime visioni che appassioneranno gli utenti. Vediamo insieme tutti i titoli in programma che alimenteranno le nostre passioni:

1 Giugno 2022

Abbott Elementary, Stagione 1

Mixed-ish, Stagioni 1-2

Star, Stagione 3

Abbott Elementary, Stagione 1 Mixed-ish, Stagioni 1-2 Star, Stagione 3 2 Giugno 2022

The Orville, Stagione 3 (episodio settimanale)

The Orville, Stagione 3 (episodio settimanale) 8 Giugno 2022

Ms. Marvel, Miniserie (episodio settimanale)

Ms. Marvel, Miniserie (episodio settimanale) 15 Giugno 2022

Love, Victor, Stagione 3

Snowfall, Stagione 5

Love, Victor, Stagione 3 Snowfall, Stagione 5 22 Giugno 2022

The Fosters, Stagioni 1-5

The Fosters, Stagioni 1-5 28 Giugno 2022

Only Murders in the Building, Stagione 2 (episodio settimanale)

Only Murders in the Building, Stagione 2 (episodio settimanale) 29 Giugno 2022

Atlanta, Stagione 3

Baymax!, Stagione 1 (episodio settimanale)

Black-ish, Stagione 8

Good Trouble, Stagioni 1-2

Making History, Stagione 1

Tutti gli altri titoli

Nondimeno, non mancano anche altri titoli che arriveranno lungo tutto il mese di giugno su Disney+. Ecco l’elenco completo dei titoli suddivisi per data così da non perdervene nemmeno uno, appena saranno resi disponibili sulla piattaforma:

1 Giugno 2022

American Dad!, Stagione 14

American Dad!, Stagione 14 8 Giugno 2022

Pose, Stagioni 1-2

This Is Us, Stagioni 1-5

Pose, Stagioni 1-2 This Is Us, Stagioni 1-5 15 Giugno 2022

When We Rise, Miniserie

When We Rise, Miniserie 22 Giugno 2022

I Griffin, Stagione 19

Have You Seen This Man?

I Griffin, Stagione 19 Have You Seen This Man? 29 Giugno 2022

Daredevil, Stagioni 1-3

Iron Fist, Stagioni 1-2

Jessica Jones, Stagioni 1-3

Luke Cage, Stagioni 1-2

The Defenders, Miniserie

The Punisher, Stagioni 1-2

Daredevil, Stagioni 1-3 Iron Fist, Stagioni 1-2 Jessica Jones, Stagioni 1-3 Luke Cage, Stagioni 1-2 The Defenders, Miniserie The Punisher, Stagioni 1-2 Nuovi episodi ogni mercoledì

9-1-1: Lone Star, Stagione 3

Better Things, Stagione 5 V.O.

Black-ish, Stagione 7

Grey’s Anatomy, Stagione 18

Station 19, Stagione 5

The Great North, Stagione 2

The Resident, Stagione 5

9-1-1: Lone Star, Stagione 3 Better Things, Stagione 5 V.O. Black-ish, Stagione 7 Grey’s Anatomy, Stagione 18 Station 19, Stagione 5 The Great North, Stagione 2 The Resident, Stagione 5 Nuovi episodi ogni venerdì

Obi-Wan Kenobi, Miniserie

Nell’attesa possiamo continuare a vedere tutti i film e le serie TV arrivate su Disney+ durante il mese di maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.