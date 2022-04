Disney+, arriva Obi-Wan Kenobi: ecco le novità di maggio 2022

Disney+ sta crescendo molto da quando ha fatto il suo debutto come servizio di streaming on demand. A un prezzo particolarmente interessante, 8,99 euro al mese o 89,90 euro all’anno, offre tantissimi contenuti tra serie TV e film originali e non.

Si tratta quindi di una piattaforma decisamente importante nel panorama dello streaming on demand dato che propone contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Insomma, stiamo parlando di un’offerta decisamente completa.

Infatti, maggio è un mese attesissimo per gli utenti abbonati al servizio. Tutti stanno aspettando l’arrivo della serie TV Obi-Wan Kenobi che farà il suo debutto sulla piattaforma dal 27 maggio 2022. Tuttavia, sono tantissime le novità in arrivo tra film e serie TV.

Scopriamo quindi tutti i contenuti che Disney+ ha in programma di aggiungere al suo catalogo durante tutto il mese di maggio 2022. Sarà un programma davvero serrato ricco di titoli davvero incredibili. Nessuno rimarrà deluso da ciò che gli spetta.

Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a maggio 2022

Scopriamo quindi tra film, serie TV e contenuti vari quali saranno le novità in arrivo a maggio 2022 su Disney+. Ovviamente anche il prossimo mese sarà davvero ricco di titoli che, quasi tutti i giorni, diventeranno disponibili sulla piattaforma. Ecco l’elenco completo:

4 maggio 2022

Life Below Zero (Stagione 18)

11 maggio 2022

Proprio come me (Stagione 1 e 2)

Mira, Royal Detective (Stagione 2, 10 episodi)

Qualcosa mi ha morso! (Stagione 1)

The Chicken Squad (Stagione 1, 5 episodi)

Il mago delle zampe (Stagione 2)

Marvel Studios: Assembled – The Making of Moon Knight

La ricerca

13 maggio 2022

Sneakerentola

18 maggio 2022

Alice’s Wonderland Bakery (Stagione 1, 5 episodi)

I Cavalieri Di Castelcorvo (Stagione 1)

I segreti dello zoo (Stagione 5)

20 maggio 2022

Shook

Cip e Ciop – Agenti speciali

27 maggio 2022

Cattivi ragazzi

D. Wade: La vita inaspettata

Il viaggio cosmico di Hubble

Missione Plutone

Obi-Wan Kenobi

We Feed People

In attesa che arrivino tutti questi incredibili contenuti, possiamo ancora completare le novità di aprile 2022 disponibili su Disney+.