A Natale sorprendi chi ami e regala le nuove Disney+ Cards risparmiando

Se vuoi sorprendere le persone che ami dando un tocco magico al loro Natale o vuoi rendere un'occasione davvero speciale, sono arrivate le nuovissime Disney+ Cards. Un'idea regalo davvero vincente. Si tratta di carte fisiche che permettono di acquistare e regalare un anno di abbonamento al fantastico servizio streaming on demand di Disney, Disney+. Ogni cards contiene 12 mesi di abbonamento gratuito del valore di 89.90 euro, pagando così solo 10. Insomma, farai felice qualcuno risparmiando!

Con Disney+ Cards regali 1 anno di abbonamento pagando solo 10 mesi

Grazie a questa idea fantastica, potrai regalare a chiunque e in qualunque occasione 1 anno di abbonamento a Disney+, l'incredibile mondo di Disney a portata di mano dove e quando vuoi. Un'occasione unica per rendere speciale questo Natale e avere così un'arma vincente in più tra le tue idee regalo. Inoltre, il risparmio è assicurato perché pagherai il valore effettivo di 10 mesi.

Spoiler: ecco il regalo di Natale che TUTTI vorrebbero sotto l'albero🎅🎁. Regala l'abbonamento annuale a Disney+ con la #DisneyPlus card 💙. Trova il rivenditore più vicino a te 👉 https://t.co/Ecqz735kv9 pic.twitter.com/ooT5BxccmP — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) December 14, 2021

Dove si possono acquistare le Disney+ Cards? Semplicemente nei punti vendita selezionati. All'acquisto della card il cliente riceverà in cassa anche un codice che darà diritto a 1 anno di abbonamento del servizio streaming on demand e che dovrà essere utilizzato al momento dell'iscrizione alla pagina dedicata.

Le Disney+ Cards sono in vendita presso i migliori rivenditori della grande distribuzione in tutta Italia. Potrai trovare quello più vicino a te sul sito ufficiale, dove gli store locator sono in continuo aggiornamento per soddisfare le esigenze di tutti, ma soprattutto per essere più vicini a tutti. Ecco i termini e le condizioni di utilizzo ufficiali:

Gli abbonamenti possono essere riscattati solo dai nuovi abbonati . Se hai già un abbonamento, non potrai applicare il valore della card al tuo abbonamento esistente. Inoltre, le cards di abbonamento non sono riscattabili tramite partner di terze parti: devi riscattarle direttamente tramite Disney+.

Infine, aspetto molto importante, le Cards non hanno scadenza, ma possono essere riscattate quando uno più lo desidera. L'abbonamento avrà quindi inizio solo al momento in cui viene riscattato il codice e ha durata 12 mesi. Inoltre, può essere attivato solo nel Paese dove è stata acquistata la card.

Regala l'intrattenimento Disney+ con le sue Cards dedicate, sicuro di fare un regalo che sarà apprezzato da chi ami ed è per te importante. Un'idea vincente che farà felice chiunque la riceverà come presente, assicurandoti un risparmio di ben 2 mesi sul valore dell'abbonamento annuale.