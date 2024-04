Disney+: abbonati e puoi vincere un viaggio in Giappone!

Disney+ è un servizio che offre una serie di contenuti adatti ad ogni tipo di pubblico: parliamo di cartoni Disney e Pixar, serie e film Marvel e Star Wars, documentari di National Geographic e produzioni di Star. Oltre a tutto questo, e alla sequela di contenuti esclusivi che il servizio propone, ora è possibile persino vincere un viaggio in Giappone.

Disney+: abbonati e vinci un viaggio in Giappone

Per celebrare la nuova serie Shogun, Disney+ ha lanciato un concorso che offre agli abbonati la possibilità di vincere un viaggio esclusivo in Giappone in collaborazione con WeRoad. Per partecipare, gli utenti devono essere residenti in Italia, avere almeno 18 anni e un abbonamento Disney+ attivo. Il concorso prevede la visione degli episodi della serie e la partecipazione a quiz settimanali correlati, con domande diverse ogni settimana per aumentare le probabilità di vittoria.

Il premio include una Gift Card WeRoad utilizzabile per prenotare uno dei viaggi in Giappone disponibili tra luglio 2024 e aprile 2025, e un volo A/R dall’Italia (Milano o Roma) verso il Giappone. L’estrazione finale avrà luogo entro il 31 maggio 2024, e il vincitore sarà contattato via email. È fondamentale che i partecipanti verifichino la propria email, incluso lo spam, per assicurarsi di ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Per registrarsi, gli utenti devono usare la stessa email associata al loro account Disney+ e seguire i passaggi per rispondere alle domande del quiz. Accettare il regolamento completo e l’informativa sulla privacy è indispensabile per completare la registrazione e validare la partecipazione.

Disney+ offre una varietà di piani di abbonamento progettati per adattarsi alle diverse esigenze e preferenze dei suoi utenti. Gli abbonati possono scegliere tra il piano Standard con Pubblicità, a soli 5,99€ al mese, che permette di godere di un’ampia gamma di contenuti a un prezzo accessibile, sebbene con alcune interruzioni pubblicitarie. Per chi preferisce un’esperienza di visione ininterrotta, il piano Standard senza pubblicità è disponibile a 8,99€ al mese, offrendo lo stesso vasto catalogo di serie TV, film e Originals, ma senza annunci pubblicitari.

Infine, il piano Premium, a 11,99€ al mese, rappresenta l’opzione più completa, con vantaggi come la qualità video 4K UHD & HDR, la possibilità di riproduzioni simultanee su quattro dispositivi, e il supporto per Dolby Atmos, ideale per gli appassionati di cinema che cercano la migliore esperienza audiovisiva.