Discord cerca un compratore, la piattaforma di messaggistica e chat vocali più diffusa tra i PC gamer potrebbe essere acquisita da Microsoft. A comunicarlo è Bloomberg che stima una valore di oltre 10 miliardi di dollari, l’applicazione nata nel 2015 potrebbe integrarsi alla perfezione con l’ecosistema Xbox.

Per ora non abbiamo alcuna informazione ufficiale di un’offerta arrivata da Redmond, prima di scegliere l’acquirente Discord potrebbe avallare l’ipotesi di quotarsi in borsa.

Fin dalla prima versione del 2015, il servizio di voice chat ha attirato l’attenzione dei videogiocatori, la possibilità di creare dei server da zero e personalizzarli in lungo e in largo ha consentito a tutti di crearsi uno spazio nel quale ospitare amici e compagni di gioco. Col passare degli anni l’applicazione è maturata molto, l’integrazione con Twitch ha coinvolto streamer e community e il debutto su Android e iOS ha contribuito a raggiungere oltre 140 milioni di utenti attivi.

Dopo l’acquisizione di Bethesda e le tante novità introdotte nel servizio Xbox Game Pass, la conquista di Discord sarebbe l’ennesima mossa vincente per Microsoft. Attendiamo comunicazioni ufficiali a riguardo per scoprire cosa ne sarà della celebre piattaforma tanto amata dai gamer.

Videogames