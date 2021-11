Discord: arriva l'app MacOS realizzata per Mac con M1

Gioite amanti utilizzatori di Discord; l'azienda ha dichiarato di star lavorando ad un innovativo aggiornamento della sua app per computer Apple aventi processori M1, M1 Pro e M1 Max. Ora è disponibile in beta.

Discord per MacOS: la Beta è qui

Come notato da alcuni utenti su Reddit, Discord ha recentemente rilasciato una nuova versione della sua app “Canary” – che è fondamentalmente una versione beta dell'app in cui la compagnia testa nuove funzionalità prima del rilascio pubblico – e che sembra funzionare in modo nativo su Mac M1.

Quando le app vengono aggiornate per essere eseguite in modo nativo sulla piattaforma Apple Silicon, non solo godono di prestazioni migliori (pensiamo ai software di Adobe), ma sono anche più efficienti dal punto di vista energetico poiché le app ARM native possono sfruttare appieno il chip M1, M1 Pro o M1 Max. Tuttavia, vale la pena notare che Discord per macOS è ancora un'app Electron, quindi i miglioramenti delle prestazioni potrebbero non essere così evidenti.

Per chi non ha familiarità con la questione, questo programma è un social network in cui gli utenti possono chattare con altri tramite testo, audio e video. La piattaforma è diventata estremamente popolare tra i gamers ed è disponibile per iOS, macOS, Windows, Android, Linux e persino su alcune console di gioco come la Xbox di Microsoft. Discord Canary con supporto M1 può essere scaricato dal sito Web ufficiale della piattaforma. Non si sa quando l'aggiornamento sarà disponibile per tutti gli altri al grande pubblico.