Disco Esterno 2TB a soli 54€: l'OFFERTA MATTA di Unieuro

Approfitta subito di Unieuro e della sua offerta matta dedicata allo storage. Il Disco Esterno 2TB Seagate Basic è tuo a soli 54,99 euro, invece di 99,99 euro. Un prezzo pazzesco per questa soluzione di archiviazione extra capace di dare nuova vita ai tuoi dispositivi. Infatti, essendo Plug & Play non servono software o driver per farlo funzionare. Basta solo connetterlo alla porta USB del device e in un attimo ottieni l’accesso.

Disco Esterno 2TB Seagate Basic: efficienza e risparmio

Con il Disco Esterno 2TB Seagate Basic ottieni 2000GB di archiviazione extra per tutti i tuoi dispositivi. Grazie alla tecnologia avanzata USB 3.2 il trasferimento dati è rapido, stabile e immediato. Retrocompatibile anche con la generazione 3.1, lo puoi davvero usare con tutti i device senza problemi di compatibilità. Le componentistiche di qualità garantiscono la massima sicurezza dei tuoi file.

Acquistalo immediatamente a soli 54,99 euro, invece di 99,99 euro. Addirittura, con Unieuro, hai due vantaggi. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Secondo, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 18,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

