Dimenticati il roaming semplicemente con una eSIM

Sei pronto per il tuo viaggio all'estero, che sia lavoro o vacanza? Probabilmente hai pensato a tutto, ma ti sei dimenticato la connessione internet. Perché spendere uno sproposito con il roaming o attivare SIM con compagnie locali quando puoi risolvere il problema in modo semplice ed economico con una eSIM?

Grazie ai piani di questa soluzione eSIM puoi viaggiare in tutto il mondo sapendo di essere connesso online senza preoccupazioni, attivando il traffico poco prima di partire. I suoi piani dati sono super convenienti. Devi solo scegliere il Paese, la quantità di Giga e quanti giorni disponibili.

eSIM per tutti e in tutto il mondo con Saily

Che tu debba andare in Turchia, Stati Uniti, Tailandia, Malesia, Emirati Arabi Uniti, Mozambico, Cina, Giappone o altro, con Saily hai una eSIM con tutti i Giga che vuoi per navigare online e gestire tutte quelle app che richiedono un piano dati attivo come ad esempio WhatsApp o Google Maps, senza roaming.

Prima di tutto devi scegliere un piano dati adatto per il tuo viaggio (destinazione, giga inclusi e durata). Poi devi scaricare l’app, installarla sul tuo smartphone e accedervi. Infine, devi installare la tua eSIM per navigare senza roaming. Ricordati di attivare il piano dati poco prima di partire. Ecco tutti i vantaggi:

