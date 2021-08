Una nuova indiscrezione su Weibo rivela che OPPO e Vivo rilasceranno i loro telefoni con a bordo il nuovo Dimensity 810 a settembre.

Dimensity 810: cosa aspettarsi

MediaTek ha annunciato il chipset Dimensity 810 all'inizio di questo mese e, indiscrezioni recenti, hanno rivelato che Realme e OPPO potrebbero presto lanciare uno smartphone con questo processore sotto il cofano.

Tuttavia, poche ore fa, è emerso che OPPO e Vivo rilasceranno i loro smartphone con il suddetto chipset a settembre.

Sebbene il leak non abbia rivelato il nome degli smartphone in arrivo, in precedenza è emerso il dispositivo di OPPO sarà dotato di uno schermo LCD Full HD+ da 6,5 ​​pollici e di una fotocamera frontale da 16 megapixel.

La configurazione ottica posteriore potrebbe includere, invece, un obiettivo Samsung GM1 da 48 megapixel come cam principale, associata ad una ultrawide da 8 megapixel e ad uno snapper macro da 2 megapixel. Il presunto terminale dovrebbe contenere una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W e offrire la protezione Gorilla Glass per il display, assicurare un grado di resistenza alla polvere e all'acqua di grado P2i e presentare uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente.

Per quanto riguarda il telefono targato Vivo e alimentato dal SoC Dimensity 810, al momento non sono emerse indiscrezioni.

Nell'attesa di averne, ricordiamo che il Dimensity 810 è un processore octa-core da 6 nm con 8 core composti da quattro core Cortex-A76 con clock a 2,4 GHz e quattro core Cortex-A55 con clock a 2,0 GHz. MediaTek ha affermato che il nuovo chip aumenta del 20% le prestazioni rispetto alla generazione precedente. La GPU è la Mali-G57 MC2.

Il chipset, tra l'altro, supporta display FHD+ a 120 Hz, RAM LPDDR4x, memoria UFS 2.2 e fotocamere fino a 64 MP; ha, inoltre, funzionalità di fotocamera AI di fascia alta come AI-Bokeh e AI-Color.

