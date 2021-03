Patti chiari, amicizia lunga: non saremo noi ad avervi stimolato usi sconsiderati di questo strumento, perché le sue potenzialità sono ampie ed ogni utilizzo al di fuori delle regole può considerarsi un illecito. Stiamo parlando della mini telecamera AOBO Q15, talmente piccola da potersi quasi considerare invisibile.

Tutto è mini, tranne lo sconto (solo per oggi)

In molte occasioni, può rappresentare un valido strumento di difesa e monitoraggio, consentendo di disseminare i propri occhi laddove può essere utile evitare intrusioni: l’importante è farne buon uso.

C’è un motivo preciso per la segnalazione di questo modello AOBO Q15 4K. Solo per oggi, infatti, il prezzo è il migliore di sempre grazie alla somma di due opportunità. In primis v’è uno sconto del 39% che porta già di per sé il prezzo alla soglia minima di sempre. In più v’è uno sconto del 15% tramite coupon che porta il prezzo ad una sforbiciata ancor più netta, determinando l’occasione speciale di oggi. Il risultato è semplice: la mini telecamera arriva al miglior prezzo di sempre, ma solo per poche ore e solo fino ad esaurimento scorte. Insomma: solo per i più veloci ad approfittarne.

Per far proprio il coupon è sufficiente un click:

La si può celare all’ingresso della propria abitazione, così come vicino alle uscite; la si può usare per monitorare il sonno di un bambino, così come nascondere nella libreria di casa per osservare da remoto quanto accade. Basta un’app per accedervi e sfruttare la connessione Wifi per proiettare le immagini (o una scheda microSD per registrarle). I sensori in dotazione consentono una risoluzione Ultra HD con una autonomia di 6 ore se disconnessa dalla ricarica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica