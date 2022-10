Digitale terrestre: ultima chiamata per il DVB-T2

Il nuovo digitale terrestre sarà una vera e propria rivoluzione per tutti gli italiani. Il nuovo standard trasmissivo, detto DVB-T2, raggiungerà ogni casa e tutti i dispositivi per la ricezione dei canali TV dovranno essere abilitati a questa tecnologia.

Il tempo rimasto è davvero poco e questa novità è molto più vicina di quanto pensi. Infatti, in questi giorni il Ministero dello Sviluppo Economico ha annunciato un’ultima chiamata per il DVB-T2 e il prossimo switch off definitivo che, in teoria, dovrebbe essere programmato per gennaio 2023.

Tuttavia, la notizia che “scotta” riguarda la codifica di trasmissione delle programmazioni dei broadcaster nazionali e regionali. In sostanza, dal 21 dicembre 2022 tutte le emittenti trasmetteranno con codifica Mpeg-4, spegnendo definitivamente gli ultimi canali TV rimasti in Mpeg-2.

Cosa significa questo per te? Nulla se hai già un dispositivo di ultima generazione compatibile al prossimo digitale terrestre con DVB-T2 – HEVC Main 10. Al contrario, se ancora non ti sei adeguato a questa tecnologia, vuol dire che da quella data non potrai più vedere alcun canale TV.

Se questo è il tuo caso, non puoi più perdere altro tempo. Acquista adesso un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre.

Digitale terrestre: dal 21 dicembre cambia tutto

È tutto ormai pronto per il grande cambiamento. Le emittenti televisive il 20 dicembre 2022 cominceranno lo spegnimento dei canali TV che trasmettono ancora in Mpeg-2. Ciò vuol dire che, dal 21 dicembre 2022, il palinsesto del digitale terrestre rimarrà con i soli canali in Mepeg-4 o in qualità HD.

Si tratta di una svolta epocale per la radiotelevisione italiana che richiede a tutti lo sforzo di adeguarsi alla nuova tecnologia trasmissiva. Fortunatamente, sono ancora disponibili tutte le soluzioni dei vari Bonus TV messe a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Queste permetteranno a chiunque di acquistare un dispositivo atto alla ricezione delle trasmissioni DVB-T2 – HEVC Main 10 del nuovo digitale terrestre. Quindi approfittane subito e ottieni questi sconti immediati acquistando un decoder o un televisore di nuova generazione online su Amazon.

