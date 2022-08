Digitale terrestre: troppi TV incompatibili, come verificare il tuo

Ormai i tempi stringono e l’arrivo della nuova piattaforma digitale terrestre di trasmissione DVB-T2 è imminente. Ciò comporta che tutti i cittadini siano in possesso di almeno un apparecchio in grado di supportarla. Purtroppo però, stando ai dati di una recente ricerca, non è così.

Infatti, sono ancora troppi i televisori incompatibili con la nuova tecnologia. In altre parole, ancora tanti utenti al momento non riescono a vedere la totalità dei canali trasmessi sulle nuove frequenze Sub 700MHz e con la nuova codifica Mpeg-4.

Questo vuol dire che, qualora non dovessero acquistare un TV o un decoder compatibile al nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC Main 10, a gennaio 2023 non vedranno più nulla. Lo schermo del loro televisore diventerà completamente nero e quindi inutilizzabile.

Perciò è importantissimo che anche tu sia sicuro di essere in possesso di un apparecchio in grado di ricevere tutti i canali del digitale terrestre dopo il grande e definitivo switch off programmato per gennaio 2023. Vediamo come puoi fare a verificarlo.

Digitale terrestre: come verificare se il televisore è compatibile al DVB-T2

Un passaggio importante da fare prima che finisca questo anno 2022 è quello di verificare se il tuo televisore o decoder è compatibile al DVB-T2. Altrimenti perderai tutta la programmazione del digitale terrestre quando passeremo alla nuova tecnologia trasmissiva a gennaio 2023.

Come puoi controllare se l’apparecchio in tuo possesso è “certificato” per ricevere la tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10? Esistono alcuni passaggi molto facili e immediati per farlo. Tuttavia, un primo controllo si può fare verificando la data di acquisto dell’apparecchio.

Infatti, se è stato acquistato dopo il 1° gennaio 2017 con molta probabilità dovrebbe essere compatibile. Ma se non vi ricordate la data o almeno l’anno di acquisto, allora non disperate. In alternativa potete verificare con questi passaggi:

seleziona sul telecomando del tuo apparecchio i tasti 100 e 200 , i cosiddetti canali test ;

e , i cosiddetti ; verifica che dalla numerazione 1 alla 9 ci siano tutti canali in HD, o alta definizione.

Nel primo caso, se ai canali 100 e 200 del telecomando vi compare una scritta “Test HEVC Main 10” allora vuol dire che il vostro televisore o decoder è compatibile al nuovo digitale terrestre e quindi alla tecnologia DVB-T2.

Di contro se non compare questa scritta e nel secondo caso al posto dei canali TV, dalla numerazione 1 alla 9, avete solo schermo nero allora i vostri apparecchi non sono compatibili al DVB-T2. In altri termini, da gennaio 2023 non potrete più vedere alcuna trasmissione.

Cosa fare se il televisore o decoder non è compatibile al DVB-T2

Se il tuo televisore o decoder non è compatibile al nuovo digitale terrestre in arrivo, le soluzioni sono due e tutte compatibili con il Bonus TV. O decidi di acquistare una smart TV di nuova generazione così da poter ricevere tutti i canali alla migliore qualità possibile, oppure risparmiare optando per un decoder.

Nel primo caso, su Amazon c’è un’ottima occasione che puoi sfruttare proprio in questo momento. Metti nel carrello la Samsung TV Crystal UHD 43″ a soli 379 euro, invece di 699 euro. Un super sconto per una smart TV da 43 pollici con i super poteri. Il display di questa Samsung TV ti lascerà a bocca aperta.

Nel secondo caso, invece, puoi optare per un apparecchio che costa, all’incirca, una ventina di euro. Sempre su Amazon oggi è in offerta l’ottimo Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 Fenner a soli 21,99 euro, invece di 29,90 euro. Stiamo parlando del decoder più venduto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.