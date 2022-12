Digitale terrestre: tutte le soluzioni per adeguarti spendendo poco

Il nuovo digitale terrestre sta obbligando tutti gli italiani ad aggiornarsi acquistando apparecchi compatibili con questa tecnologia. Molti credono che per adeguarsi al prossimo standard trasmissivo si debba spendere parecchi soldi. In realtà non è così.

In questo articolo scoprirai che per accogliere il DVB-T2 non dovrai di certo svenarti. Ovviamente la spesa dipende dalla soluzione che intendi adottare. Chiaro è che la data più prossima del penultimo switch off sarà il 20 dicembre 2022, quindi molto vicina.

Durante tutta questa giornata i broadcaster spegneranno gli ultimi canali rimasti che trasmettono con codifica Mpeg2, quindi in qualità SD. In altre parole, ciò significa che il 21 dicembre tutti i canali del digitale terrestre trasmetteranno in HD.

La prima soluzione economica che puoi attuare è l’acquisto di un decoder. Solitamente un buon prodotto si aggira su un costo che va dai 20 ai 40 euro massimi. Poi se cerchi qualcosa di più completo allora potresti anche spendere intorno alla settantina di euro.

Digitale terrestre: torna a guardare tutti i canali con un decoder

Questa soluzione è ottima se il tuo televisore è ancora in buone condizioni, ma non è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Installando il Decoder Invisibile Digiquest, in offerta su Amazon a soli 24 euro, invece di 31,90 euro, tornerai a vedere tutti i canali.

Collegalo alla tua televisione tramite il supporto SCART o un cavo HDMI e avvia la sintonizzazione automatica dei canali. In pochi minuti non solo te li troverà tutti, ma li elencherà anche seguendo l’ordine della Numerazione LCN Nazionale. La sua particolarità è che essendo piccolo si nasconde dietro il televisore.

Accogli il DVB-T2 con una nuova smart TV

Una seconda soluzione è quella di acquistare direttamente un nuovo televisore. Le possibilità di spesa sono tantissime, ma se non vuoi svenarti ci sono opportunità di risparmio interessanti. Ad esempio, su Amazon trovi l’ottima Metz Smart TV 32″ a soli 179,99 euro, invece di 199,99 euro. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero da 36 euro l’una.

Con meno di 200 euro ti porti a casa un’ottima televisione da 32 pollici per ricevere tutti i canali del nuovo digitale terrestre in qualità HD. Inoltre è smart, quindi con Android TV integrato potrai anche accedere a tutte le piattaforme di streaming live e on demand disponibili.

