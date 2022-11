Digitale terrestre: dal 20 dicembre addio a tutti i canali Rai

Il 20 dicembre 2022 è una data molto importante per la radiotelevisione italiana. Infatti, gli storici canali TV della Rai abbandoneranno definitivamente la piattaforma del digitale terrestre. Una notizia fondamentale per tutti coloro che ancora non si sono adeguati alla nuova codifica Mpeg-4.

Sì, perché dal 21 dicembre 2022 Rai 1, Rai 2 e Rai 3 non saranno più disponibili in Mpeg-2. Ciò vuol dire che solo chi ha un televisore o decoder compatibili con lo standard trasmissivo DVB-T2 potrà ancora guardare la programmazione in chiaro dell’emittente pubblica nazionale. In un comunicato ufficiale Rai si legge:

Dall’8 marzo 2022 in tutta Italia le trasmissioni dei programmi Rai sono diffuse in alta qualità e ricevibili solo da televisori e decoder HD.

Chi ancora non ha la tv o il decoder HD potrà continuare a ricevere temporaneamente fino al 20 dicembre 2022 solo i programmi Rai 1, Rai 2 e Rai 3 rispettivamente sui canali 501, 502 e 503.

Se sei tra quelli che ancora non ha adeguato i propri apparecchi a questa nuova tecnologia ti consigliamo di farlo subito. Purtroppo attualmente non sono più disponibili i Bonus TV relativi al digitale terrestre. Tuttavia su Amazon acquisti il Decoder DVB-T2 Fenner a soli 22,99 euro, invece di 29,99 euro.

Digitale terrestre: preparati al 21 dicembre altrimenti non vedrai più nulla in TV

La situazione si sta facendo sempre più urgente per chi ancora non ha un televisore o un decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre. Il rischio è ritrovarsi al 21 dicembre 2022 senza più vedere nulla in TV. Infatti, anche tutte le altre emittenti, non solo la Rai, spegneranno gli ultimi canali Mpeg-2 rimasti. Ma non è tutto.

Dal 2023 – spiega la Rai nel suo comunicato ufficiale – è previsto l’avvio della seconda fase della transizione alla nuova TV digitale con l’attivazione a livello nazionale del nuovo standard trasmissivo DVBT-2 per consentire un uso più efficiente dello spettro radioelettrico.

A seguito di tale passaggio – la cui data esatta è in via di determinazione – non sarà più possibile la ricezione delle trasmissioni televisive se non con televisori di nuova generazione, ovvero, adattati attraverso l’utilizzo di appositi decoder compatibili con lo standard DVBT-2.

Quindi dal 1° gennaio 2023 probabilmente tutta la trasmissione delle programmazioni passerà al nuovo standard DVB-T2. Perciò è indispensabile che chiunque ancora non l’ha fatto si aggiorni acquistando un decoder o un televisore di ultima generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.