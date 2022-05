Digitale terrestre: la soluzione in una TV portatile

Il nuovo digitale terrestre sta rivoluzionando la trasmissione delle programmazioni televisive. In teoria, da quanto annunciato, l’arrivo della tecnologia DVB-T2 – HEVC Main 10 dovrebbe migliorare notevolmente la qualità delle immagini e del suono.

Ovviamente, al momento ci troviamo ancora in una fase da “working in progress”. Quindi non aspettiamoci la perfezione assoluta dato che sarà a gennaio 2023 la data ufficiale per il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre in tutto il suo splendore, almeno così si spera.

Tra i tanti problemi che il refarming del digitale terrestre sta portando è la necessità di effettuare costantemente la risintonizzazione dei canali. Nelle Regioni impegnate in questo processo, infatti, i cittadini devono aggiornare i loro apparecchi a causa della riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive.

Una soluzione quando si è in viaggio e si vuole vedere comunque la TV agganciata alle trasmissioni del digitale terrestre sono le TV portatili. Un tempo erano diventate anche uno strumento in voga, soprattutto all’inizio degli anni ’90, ma ora stanno ricominciando a diffondersi di nuovo.

Digitale terrestre e TV portatile: utilità e limiti

Ora che le restrizioni Covid-19 stanno allentando la morsa in tutta Italia è possibile che molti più italiani decidano di viaggiare sfruttando ogni momento libero. Se hai camper, roulotte o ti piace il campeggio e la tenda potresti trovare utile una TV portatile compatibile al nuovo digitale terrestre.

Si tratta fondamentalmente di schermi piatti che variano dai 10 fino ai 14 pollici, dotati di un’antenna esterna con sintonizzatore TV. Su Amazon se ne trovano diverse, dalle marche e dalle dimensioni più svariate. Il nostro consiglio è di verificare che siano compatibili con il DVB-T2 come la August DA 100D da 10″ a 139,95 euro.

I prezzi variano dai 100 fino a massimo 200 euro, ma il giusto compromesso per avere un prodotto di qualità è il modello che vi abbiamo consigliato. Salire di fascia vorrebbe dire avvicinarsi al prezzo di un televisore da 32″ quando è in promozione.

La validità delle TV portatili sta nella loro praticità. Possono essere portate ovunque e la resa delle immagini, così come dell’audio è buona. Alcune di queste, come la August DA 100D, possono essere utilizzate, all’evenienza, anche come secondo schermo per il laptop o come postazione in portabilità per una console.

Inoltre, come in questo caso, diverse offrono anche un sistema Bluetooth per collegare casse esterne o auricolari. Le TV portatili compatibili con il nuovo digitale terrestre possono essere utilizzate come televisori in una seconda casa, senza dover gestire i costi di un impianto, ma anche in camper o in roulotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.