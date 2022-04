Digitale terrestre: ecco il sito per vedere in streaming i canali TV

Con l'arrivo del nuovo digitale terrestre sta diventando un'impresa riuscire a vedere tutti i canali TV? Se anche tu hai qualche difficoltà sappi che non sei l'unico. Infatti, sono molti gli utenti che hanno segnalato problemi dal primo grande switch off avvenuto l'8 marzo 2022.

Questo passaggio, che porterà alla definizione del nuovo digitale terrestre a gennaio 2023, è stata una prima tappa verso l'arrivo della piattaforma DVB-T2. In quell'occasione, quasi tutte le emittenti sono passate a una trasmissione o in alta qualità, o in alta definizione.

Inoltre, la riorganizzazione delle frequenze, detta anche refarming del digitale terrestre, è un processo che sta portando diverse zone a non poter ricevere più le trasmissioni delle emittenti, in alcuni casi solo regionali, mentre in altri anche nazionali.

Per risolvere questi problemi esiste un nuovo sito internet che permette di vedere i più importanti canali TV trasmessi in chiaro. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come accedervi. Vi daremo anche qualche consiglio per evitare alcuni pericoli.

Digitale terrestre: ecco il sito che permette di guardare i canali TV

Attualmente, per poter vedere i canali del digitale terrestre in streaming, senza pagare il Canone Rai, è necessario accedere alle app o ai siti web ufficiali delle più importanti emittenti. Ad esempio, è possibile accedere ai canali della Rai o tramite l'app RayPlay o attraverso l'omonima pagina internet. Stessa cosa vale per Mediaset, il cui streaming live è accessibile tramite Mediaset Infinity da browser o da applicazione.

Tuttavia, è davvero difficile trovare una soluzione comoda e unica per accedere tramite una sola pagina a tutte le programmazioni. Questo però fino a ieri perché oggi scoprirete un sito davvero fantastico per poter vedere molti dei canali più importanti del digitale terrestre.

La nostra raccomandazione è quella di non affidarsi assolutamente alle IPTV per accedere ai canali della Pay TV o a piattaforme che offrono servizi solo a pagamento quali, ad esempio, Sky, Netflix, Disney+ e altre, perché illegale. Il nostro consiglio è quello di accedere a siti che rimandano solamente ai canali TV che vengono trasmessi in chiaro sul digitale terrestre dalle emittenti nazionali.

Come vedere i canali TV

Per vedere i canali TV del digitale terrestre dovrete collegarvi al sito mioTV Streaming Tv Online. Questa pagina web offre una serie di contenuti free tra cui anche le trasmissioni delle più importanti emittenti televisive italiane e non.

Funziona come una guida TV che vi permette, in modo semplice e immediato, di collegarvi alla pagina che trasmette il canale in diretta. Ad esempio, selezionando la voce “Canali TV“, sulla Home Page, raggiungerete la sezione dei Canali TV Streaming. Lì potrete selezionare la voce “Italiani” per poter vedere i canali del digitale terrestre, oppure “Mondo” per vedere i canali stranieri.

Alla pagina selezionata troverete tutti i canali. Selezionando il logo dell'emittente desiderata, come ad esempio Rai 1, raggiungerete la sezione dedicata proprio a questo canale. Per vedere la diretta streaming non dovrete far altro che scorrere verso il basso la pagina per selezionare “Play“.