Digitale terrestre: come sintonizzare il TGR Rai della propria Regione

Sono diversi i problemi che molte persone stanno affrontando dall'ultimo switch off nazionale al nuovo digitale terrestre. Si è trattata di una tappa importante che ha rivoluzionato non di poco la trasmissione dei canali che ora avviene attraverso codifica Mpeg-4. Ciò vuol dire che le immagini sono in alta qualità (SD), per alcuni, e in alta definizione (HD), per altri.

Uno dei problemi più insidiosi per molti utenti è la scomparsa del TG Regionale della Rai. Infatti, dall'8 marzo 2022, data del recente switch off, sembrano non essere più presenti nella numerazione LCN.

Scopriamo quindi perché sta succedendo questo inconveniente spiacevole e come è possibile sintonizzare il TGR Rai corretto della propria Regione.

Digitale terrestre: perché è scomparso il TGR Rai della propria Regione

Molti cittadini, soprattutto tra i più anziani, sono andati nel panico dopo l'ultimo switch off al nuovo digitale terrestre. Questo perché diversi canali non sono più visibili e tra questi anche il TGR Rai della propria Regione.

In casi simili, per risolvere il problema è necessario effettuare la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un'operazione non particolarmente difficile che permette all'apparecchio di ricevere le trasmissioni aggiornate. Questo perché molti canali hanno cambiato LCN essendo passati in alta qualità o in alta definizione. Infatti, ora i canali con questa nuova qualità visiva si trovano dalla numerazione 1 alla 9 e non più dalla 501 alla 509, com'era prima.

Diverso invece per quanto riguarda il TGR Rai. Trovare quello della propria regione, se scomparso, è solo e semplicemente una questione di numerazione. Infatti a ogni Regione appartiene un numero della lista LCN. Attualmente, con il nuovo digitale terrestre, la fascia va dal numero 801 al numero 823 del telecomando. Ecco la lista necessaria per sintonizzarsi sul TGR Rai corretto: