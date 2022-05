Digitale terrestre: si vede male? 5 accessori per vedere TUTTI i canali

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 ti impedisce di vedere i programmi che ami di più? Lo capisco bene. Se si vede male, sappi che si tratta nella maggior parte dei casi di problemi risolvibili con accessori economici, che puoi montare in autonomia.

Scegliendo quello che serve a te, con i dispositivi che trovi in questa guida puoi assicurarti di vedere tutti i canali sempre e in modo corretto.

Digitale terrestre: 5 accessori per risolvere quando si vede male

Per vedere correttamente tutti i canali, sia regionali che nazionali, è bene assicurarsi che la ricezione del segnale si corretta e stabile, ma non solo. Serve infatti anche avere certezza che lo stesso sia decodificato correttamente e quindi mostrato sulla televisione.

Per questo motivo, quando si cerca di capire perché il DVB T2 ha problemi di funzionamento, è bene innanzitutto accertarsi di questo: la televisione è pronta al nuovo standard o c’è bisogno di un decoder? Capirlo è facilissimo, basta eseguire un rapidissimo test. In base al risultato, se si rivela necessario, dovrai comprare un decoder. Non spaventarti però: ormai si trovano a ottimo mercato anche quelli di ultima generazione, dotati di funzionalità aggiuntive.

Ad esempio, attualmente c’è in sconto a meno di 22€ questo interessante modello compatto, dotato naturalmente di telecomando per la gestione rapida. Si tratta di un prodotto decisamente interessante perché ti permette anche di sfruttare funzionalità aggiuntive come la connessione a Internet, la condivisione del display del tuo smartphone, il media player e la fruizione di YouTube!

Una volta appurato che il segnale è ben decodificato, se i problemi continuano è bene cercare altrove. Evidentemente, non arriva in modo corretto. A questo punto, devi innanzitutto interrogarti sull’impianto presente sul tetto. Funziona correttamente? Che tu sappia, è rotto? Il primo tentativo da fare, prima ancora di pensare di cambiarla, è quello di provare un amplificatore di segnale da interni. Può fare veri e propri miracoli ed è di una semplicità disarmante da installare.

Questo modello di Meliconi costa poco più di 20€ e basta inserirlo in una presa elettrica. Dopodiché, colleghi il cavo in entrata, che arriva dall’antenna, e poi fino a due cavi in uscita. Questi ultimi vanno portati alla TV o al decoder. Se il problema era legato a un segnale debole, come spesso accade nei condomini a chi è ai piani più bassi, vedrai subito la differenza.

Se invece il problema è relativo a un solo cavo dell’antenna e due TV alle quali inviare il segnale (già buono di suo), puoi banalmente optare per un super economico sdoppiatore. Costa appena 5€ circa e presenta un ingresso “femmina” e due “maschi” dai quali far partire le derivazioni per le televisioni.

Bene, se però ti rendi conto che ormai l’antenna è da cambiare? Oppure, ancora, se desideri guardare la TV dove l’impianto da tetto non c’è affatto? In quel caso, hai due strade a disposizione e – per ognuna – c’è suo prodotto.

Puoi pensare di acquistare una nuova antenna da tetto, che però necessità di un po’ di esperienza per essere installata. Non molto costose, le trovi anche a meno di una ventina di euro su Amazon.

Il mio consiglio però è un altro, più semplice ancora è immediato: una bella antenna da interni, con amplificatore di segnale integrato. Perfetta per vedere i canali del digitale terrestre, è tanto semplice da usare, quando efficace. Ne ho consigliate diverse a chi ha casa in campagna e nessuna voglia di spendere per un modello da tetto. Questo genere di prodotti, ha un prezzo meno elevato di quanto si possa pensare. Ad esempio, un ottimo modello su Amazon lo prendi a meno di 12€.

Insomma, come vedi, basta poco per capire il problema e risolvere. Con questi accessori economici, puoi tornare a vedere tutti i canali perfettamente, nonostante il passaggio al nuovo digitale terrestre. Ogni prodotto lo trovi su Amazon e, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.