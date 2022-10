Digitale terrestre: il segreto per installare al meglio un decoder

La conferma è arrivata. Dal 21 dicembre già molte emittenti televisive chiuderanno i canali del digitale terrestre con codifica Mpeg-2. Ciò vuol dire che il pacchetto di canali in SD, disponibili per chi ancora non si è adeguato alla nuova tecnologia DVB-T2, diminuirà drasticamente.

Quindi tutti dovranno acquistare, se non un televisore nuovo, almeno un decoder compatibile per poter ricevere tutti i canali. Se anche tu sei fra questi, ti faranno comodo alcuni consigli utili per installarlo al meglio alla tua TV. Prima però devi acquistarne uno valido.

Guardando tu stesso su Amazon troverai molte offerte, ma potresti anche perderti. Perciò ci sentiamo di consigliarti un ottimo prodotto che potrebbe davvero fare al caso tuo. La sua comodità non sta solo nella tecnologia di trasmissione, ma anche nelle dimensioni perché si nasconde dietro il televisore.

Stiamo parlando del Decoder Mini Stick Nuova Serie DColor a soli 25,99 euro, invece di 39,99 euro. Otteni questo prezzo scontato applicando il coupon di 14 euro visibile sulla pagina dell’articolo. La novità è il telecomando universale che ha tasti più grandi adatti anche a chi ha problemi di vista.

Digitale terrestre: come installare un decoder senza sbagliare

L’arrivo del nuovo digitale terrestre ti ha obbligato ad acquistare un decoder per ricevere i nuovi canali con la trasmissione DVB-T2? Non ti spaventare, con i nostri consigli potrai collegarlo al tuo televisore senza problemi e con ottimi risultati.

Per prima cosa devi inserire il cavo dell’antenna nell’apposita presa del decoder. Una volta fatto questo, collega prima la corrente al dispositivo e poi il cavo HDMI dal decoder al televisore. Se disponibile, potresti anche utilizzare una presa SCART, nel caso il tuo TV sia molto datato o desideri lasciare libere le sue porte HDMI per altri dispositivi.

Fatto questo puoi accenderlo e con il suo telecomando seguire le istruzioni a schermo. Una volta completato il primo processo di inizializzazione, puoi avviare la ricerca automatica dei canali. In questo modo inizierà a trovare tutti quelli disponibili tra le emittenti nazionali e regionali.

Fai attenzione, perché se dovesse esserci brutto tempo o cielo coperto il risultato potrebbe essere scadente, perdendo diversi canali altrimenti disponibili. Perciò il nostro consiglio è quello di programmarti a breve termine una risintonizzazione automatica dei canali del digitale terrestre a cielo sereno.

Completata l’installazione, verifica dal menù del telecomando se sono stati attivati gli aggiornamenti automatici. Questi sono importanti per avere sempre disponibili tutti i canali TV, vecchi e nuovi che potrebbero, nel corso del tempo, modificare frequenza o spostarsi di canale.

Un altro consiglio è quello di attivare sempre l’organizzazione automatica dei canali TV secondo la Numerazione LCN Nazionale del digitale terrestre. Si tratta di una comodità estrema perché avrai tra i primi 9 numeri i canali in HD principali e più utilizzati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.