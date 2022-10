Digitale terrestre: trapela la data entro cui devi adeguarti al DVB-T2

Il nuovo digitale terrestre è davvero ormai dietro l’angolo. Manca poco al grande e definitivo switch off della vecchia tecnologia DVB-T. In altre parole, presto tutti dovranno adeguarsi all’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2.

Un leak ha fatto trapelare proprio in questi giorni la data in cui verrà spenta la codifica Mpeg-2, ovvero tutti i canali che ancora trasmettono in alta qualità, anche detta SD. Sostanzialmente, ciò significa che non saranno più visibili tutti i canali che ora sono passati dalla numerazione 500 in poi.

Perciò, tutti coloro che stanno ancora fruendo del digitale terrestre tramite televisori o decoder di vecchia generazione non riusciranno più a vedere alcun programma televisivo. Meglio prepararsi per tempo, tanto non serve spendere una fortuna per farlo.

Pratico da installare, si può collegare al vecchio televisore tramite porta HDMI o SCART. Inoltre, il suo sintonizzatore TV è molto potente.

Il leaker di Digital-Forum ha rivelato una data che riguarda la prima tappa dello spegnimento. Ma quali saranno i primi canali a lasciare il digitale terrestre? Scopriamolo insieme e vediamo il possibile primo switch off, non ancora confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ma rivelato dal leaker di Digital-Forum, del passaggio al DVB-T2.

Digitale terrestre: preparati a Mediaset che lascerà il DVB-T prima di tutti

Secondo il leak di Digital-Forum, sarà proprio Mediaset a lasciare la vecchia piattaforma DVB-T prima di tutti quelli che hanno lasciato alcuni canali in SD. A fine mese dovrebbe iniziare a essere trasmesso sui suoi canali uno spot dedicato per avvisare tutti coloro che ancora guardano le trasmissioni con codifica Mpeg-2.

Comunque, chi non si è adeguato alla nuova tecnologia in arrivo avrà ancora un po’ di tempo per farlo. Infatti, lo spegnimento dei canali SD Mpeg-2 di Mediaset, secondo i rumors, dovrebbe iniziare durante la settimana del 20 dicembre 2022. Nondimeno, in anticipo rispetto a quanto dichiarato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Infatti, tutti eravamo rimasti a gennaio 2023 come mese dedicato all’inizio del passaggio definitivo agli standards DVB-T2 – Mpeg-4. Ti ricordiamo che potrai accedere anche a diversi Bonus-TV per l’acquisto di televisori o decoder di nuova generazione.

