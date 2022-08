Digitale terrestre: perché è scomparso il canale NOVE, come risolvere

Proseguono i lavori sul digitale terrestre per arrivare indenni al grande switch off in programma per gennaio 2023. In quella data ci sarà il passaggio definitivo alla tecnologia trasmissiva DVB-T2 – HEVC Main 10. Tuttavia il percorso si sta rivelando pieno di ostacoli.

Ad avere la peggio sono i normali cittadini che, quasi ogni giorno, si trovano a dover affrontare problemi di varia natura. Per risolvere quelli più gravi il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato altri 10 milioni di euro da destinare al digitale terrestre.

Nondimeno, sono molti gli utenti che stanno lamentando il fatto che in questi giorni è scomparso il canale NOVE dal telecomando. Per alcuni non si tratta di una “questione di vita o di morte”, ma ci sono persone che seguono con passione e attenzione i programmi trasmessi da questo canale.

Perciò, ritrovarsi da un momento all’altro senza poter più vedere la programmazione è un vero e proprio disagio. Scopriamo quindi quali potrebbero essere i motivi di questa “misteriosa” sparizione e come risolverla ritrovando ancora il canale NOVE scomparso.

Digitale terrestre: come ritrovare il canale NOVE

Perché è sparito dal mio televisore il canale NOVE del digitale terrestre? È questa la domanda che molti si stanno facendo in questi giorni. Sì, perché pare proprio che la scomparsa del canale stia riguardando un buon numero di cittadini.

I motivi potrebbero essere diversi e non uguali per ognuno. Tuttavia, si potrebbe restringere il campo a 3 problemi. Il primo riguarda un momento contingente dovuto al mal tempo. Nei giorni scorsi, il nord e il centro Italia hanno avuto diverse perturbazioni che potrebbero aver alterato il segnale in ricezione del proprio apparecchio.

Il secondo motivo, invece, riguarderebbe l’aggiornamento della numerazione LCN nazionale del digitale terrestre. Quando avvengono queste modifiche è molto facile che qualcosa cambi nelle frequenze di trasmissione.

In certi casi anche un minimo cambiamento potrebbe compromettere momentaneamente la visione di un canale, come in questo caso il NOVE. Perciò, sia per questo che per il primo motivo, la soluzione è effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre.

Infine, il terzo motivo potrebbe riguardare il segnale in arrivo dall’antenna. Per varie ragioni, durante il percorso che va dall’esterno al televisore o decoder, il segnale si indebolisce e alcuni canali non vengono trovati dal sintonizzatore TV.

Le cause potrebbero essere due. Principalmente il segnale arriva già debole all’antenna oppure si perde durante il tragitto all’apparecchio. Non è da escludere che possa interferire sulla qualità anche la tecnologia LTE dei nostri smartphone.

Per risolvere questo problema occorre acquistare un piccolo apparecchietto da interno detto amplificatore di segnale. Ce ne sono diversi, ma il migliore lo trovi su Amazon ed è l’AMP20 Meliconi che, con poco più di 20 euro, oltre ad amplificare il segnale, integra anche un filtro LTE.

