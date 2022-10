Digitale terrestre: Samsung supporterà gli utenti durante lo switch off

Parola d’ordine: “Nessuno deve rimanere indietro”. È questo l’augurio che ci facciamo durante il processo che darà una poderosa svolta alla tecnologia radio televisiva italiana. Il passaggio al nuovo digitale terrestre è e sarà un processo epocale che richiede uno sforzo anche ai cittadini, se vorranno continuare a vedere le trasmissioni in chiaro.

Tuttavia, non sempre si tratta di volontà. Al contrario, in certi casi, si deve parlare di possibilità. Effettivamente il recente caro bollette sta mettendo in ginocchio tantissime famiglie che, prima di cambiare televisore in vista del DVB-T2, devono lottare per arrivare a fine mese. Ecco perché sono stati messi in campo diversi Bonus TV.

Si tratta di una serie di incentivi, cumulabili, che permettono di ottenere uno sconto sull’acquisto di un apparecchio compatibile con il nuovo digitale terrestre. In maniera indipendente anche Samsung ha deciso di supportare gli utenti durante lo switch off proponendo sconti importanti, fino a 500 euro di rimborso, sull’acquisto dei suoi televisori.

Nondimeno, forse non vuoi spendere centinaia di euro per adeguarti al DVB-T2 – HEVC Main 10. Ma non ti preoccupare perché su Amazon trovi una soluzione super economica e di qualità. Si tratta del Decoder DVB-T2 Fenner che acquisti a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro.

Collegandolo al tuo vecchio televisore riceverai fin da subito tutti i canali con la nuova tecnologia trasmissiva e sarai pronto al prossimo grande e definitivo switch off in programma per gennaio 2023. Sappi però che entro il 21 dicembre molte emittenti spegneranno i canali SD sul digitale terrestre. Perciò l’acquisto di un dispositivo di nuova generazione è più urgente che mai.

Digitale terrestre: anche Samsung spinge verso il DVB-T2

Samsung ha fatto sapere di voler aiutare gli utenti nel passaggio verso il DVB-T2 del digitale terrestre. È un impegno che ha voluto prendersi per non lasciare indietro nessuno, nel limite del possibile. Ecco cosa ha dichiarato Bruno Marnati, portavoce di Samsung Italia, su questo tema;

La transizione dal vecchio segnale a favore del nuovo standard rappresenta un passaggio tecnologico importante per il nostro Paese, che entra così in una nuova fase di innovazione, e Samsung vuole essere al fianco dei cittadini in questo passaggio. In questo momento diventa fondamentale supportare i consumatori, per renderli consapevoli dell’iniziativa e degli step necessari affinché possano accogliere il cambiamento al meglio e sfruttarlo a proprio vantaggio. In questo senso, Samsung si impegna con i propri partner per fornire un aiuto concreto a chi vuole adattarsi al nuovo segnale, contribuendo con attività promozionali e di comunicazione.

Perciò Samsung Italia non solo supporterà gli utenti a livello economico con promozioni e incentivi importanti, ma anche a livello culturale. Un aspetto importante, infatti, lo copre l’informazione al nuovo digitale terrestre che aiuta a comprendere meglio i vantaggi di questa transazione al DVB-T2.

Su Amazon sono appena terminati i giorni dedicati alle Offerte Esclusive Prime. Tuttavia, ci sono ancora buone promozioni su tanti televisori, tra cui anche a marchio Samsung. Come la Samsung TV Crystal UHD 4K 50″ tua a soli 379 euro, invece di 599 euro.

Compatibile con il DVB-T2, la tecnologia di questa Smart TV è davvero efficiente. Potrai passare dalle trasmissioni in digitale terrestre alla piattaforma streaming di quell’emittente in un attimo. Inoltre, avrai accesso a tutti i contenuti multimediali firmati Samsung con tantissimi film, serie TV e sport.

