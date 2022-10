Caro bollette: da oggi puoi non pagare gli aumenti, ecco come

Il caro bollette, dal 1° ottobre 2022 peserà enormemente sulle tasche degli utenti che si troveranno ad affrontare aumenti importanti e fuori dal comune. Il gas, ad esempio, sarà protagonista di un raddoppio e per l’energia elettrica assisteremo a un aumento del 178% in 2 anni, se le cose continuano così.

È evidente che non tutte le famiglie saranno in grado di sostenere dei costi così elevati nel prossimo futuro, soprattutto perché energia elettrica e gas non sono le uniche voci che in questi mesi stanno subendo dei rincari. Ma cosa può fare un povero consumatore di fronte a tutto ciò?

Se stai pensando di essere una vittima inerme di fronte a questo caro bollette ti stai sbagliando di grosso. Se sei intestatario di una o più utenze di luce e gas hai tutto il diritto di dire no a questa situazione insostenibile, dato che gli aumenti hanno raggiunto proporzioni inverosimili.

Rimarrai stupito, ma sappi che da oggi puoi non pagare i rincari di luce e gas dovuti al caro bollette. Potrai far valere i tuoi diritti e opporti a questa situazione economica che sta mettendo in ginocchio molti già in affanno per arrivare a fine mese. Scopriamo insieme cosa devi fare.

Caro bollette: unisciti all’iniziativa Codacons “Pagheremo appena potremo”

Il Codacons, famosa associazione impegnata nella difesa dei consumatori, ha lanciato una nuova iniziativa per contrastare e proteggere gli utenti dal recente caro bollette. “Pagheremo appena potremo” è un’opportunità di solidarietà sociale per chi vuole far sentire la sua voce e opporsi a questi aumenti disumani.

Tutti gli intestatari di una o più utenze luce/gas – si legge nel comunicato ufficiale del Codacons – hanno tutto il diritto di invocare l’applicazione dei principi di correttezza, di buona fede e di solidarietà sociale che indurrebbero il creditore/fornitore/venditore dei servizi luce/gas a rimodulare e ridurre il costo della prestazione e fornitura dei servizi resi all’utente consumatore evitando pertanto di disporre l’aumento delle bollette: da molto tempo la giurisprudenza nell’ambito di una lettura costituzionalmente orientata della normativa sui contratti a prestazioni corrispettive prevede e riconosce l’esistenza di un “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi (articolo della 2 Costituzione).

Ed ancora, l’art. 1256 del Codice Civile, rubricato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea ad adempiere l’obbligazione”, prevede che se la prestazione diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore ed è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.

Cosa devi fare

Perciò, anche tu puoi aderire a “Pagheremo appena potremo”. Devi solo compilare l’apposito modulo in tutte le sue parti e inviarlo alla tua società di fornitura di luce e/o gas. Nella suddetta diffida “l’utente consumatore comunica formalmente di essere costretto a pagare solamente il 20% dell’importo della fattura in quanto impossibilitato a sostenere l’importo maggiorato delle bollette delle utenze“.

Questo perché, come specifica il Codacons, “i costi delle bollette dovranno necessariamente essere compatibili con la sopravvivenza economica delle aziende e delle famiglie“. Contro questo caro bollette ci sono alcuni segreti per risparmiare. Primo fra tutti ottimizzare i consumi, non solo adottando buone abitudini, come spegnere le luci quando non servono, ma anche scegliendo elettrodomestici e lampadine ad alta efficienza energetica, oltre a prodotti smart che ottimizzano la tua vita e i consumi.

