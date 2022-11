Digitale terrestre: cosa fare dopo la risintonizzazione non vedi i canali

Il nuovo digitale terrestre è alle porte e, durante tutto il processo che ci sta avvicinando allo switch off definitivo, continuano ad arrivare novità. Queste ci obbligano a effettuare ogni qualvolta almeno una risintonizzazione per riceverle sui nostri apparecchi.

Ad esempio, con l’arrivo del nuovo canale Warner TV sul digitale terrestre, per guardarlo abbiamo dovuto risintonizzare i canali del nostro televisore o decoder. Una volta completato questo procedimento eccoci pronti a vedere tutta la programmazione on air di questo ultimo risultato dell’impegno del gruppo Warner Bros. Discovery.

Warner TV è una grande novità, ma nel corso dei giorni e delle settimane ce ne sono anche di piccole. Anche queste però richiedono un nostro intervento. Ieri vi abbiamo parlato delle nuove numerazioni dei canali del digitale terrestre di novembre.

Purtroppo può succedere che anche dopo una risintonizzazione non riusciamo a vedere alcuni canali. Se anche tu hai questo problema ti saranno utili alcuni consigli che potrebbero risolverlo. Ovviamente però devi essere dotato di un apparecchio compatibile con il nuovo standard DVB-T2.

Digitale terrestre: come tornare a vedere tutti i canali

Prima di entrare nel merito del problema dobbiamo capirne la causa. Se è solo dopo la risintonizzazione che non riesci più a vedere alcuni canali del digitale terrestre, ma prima li ricevevi tutti, probabilmente hai scelto il momento peggiore per effettuarla. Spieghiamoci meglio.

Il segnale che arriva dalle antenne è anch’esso soggetto alle intemperie. Il forte vento può spostare l’antenna posizionata sul tetto, ma per risolvere questo problema devi affidarti a un esperto che la direzionerà nella posizione corretta per una migliore ricezione.

Di contro, potresti aver fatto partire la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre in condizioni di maltempo. Cielo coperto, pioggia forte, vento e altro interferiscono sul segnale indebolendolo. Perciò alcuni canali potrebbero non essere stati agganciati dal tuo televisore o decoder.

In questo caso puoi risolvere il problema solo con un po’ di pazienza. Il nostro consiglio è quello di aspettare quando il cielo è sereno per effettuare nuovamente una risintonizzazione. Vedrai che dopo riceverai di nuovo tutta la programmazione in chiaro senza problemi.

