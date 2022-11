Anche tu hai saputo che la piattaforma del digitale terrestre si è arricchita di un nuovo canale. Tutti stanno parlando di Warner TV, ricco di film e serie TV firmate Warner Bros. Tuttavia, da circa un mese dal suo debutto ancora non riesci a vederlo. Se questo è un tuo problema abbiamo due soluzioni per te.

La prima riguarda il tuo apparecchio. Probabilmente non è aggiornato al nuovo standard trasmissivo DVB-T2 HEVC Main 10. Fai un test per verificarlo selezionando il canale 100 dal tuo telecomando. Se non compare alcuna scritta, tipo “Test HEVC Main 10“, vuol dire che il tuo televisore non supporta la nuova tecnologia.

L’unico modo per vedere Warner TV è acquistando un decoder digitale terrestre di ultima generazione. In occasione del Black Friday il prezzo di molti ottimi dispositivi è crollato su Amazon. Approfittane subito acquistando il Decoder DVB-T2 Edision Picco T265 a soli 19,90 euro, invece di 27,90 euro.

Digitale terrestre: come trovare Warner TV con la ricerca manuale

Di contro, se il tuo televisore o decoder è compatibile al nuovo digitale terrestre c’è un’altra operazione che puoi provare per riuscire a trovare Warner TV. Si tratta della ricerca manuale dei canali. Nel menù impostazioni dell’apparecchio quando selezioni “Ricerca canali” dovresti poi trovare una voce indicante “Sintonizzazione Manuale” o “Ricerca Manuale“. Selezionala e inserisci i dati che trovi qui sotto, relativi a Warner TV:

MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Warner TV (LCN 37,537)

Si tratta di un procedimento non troppo lungo e né tanto meno complicato. Tuttavia, richiede un po’ di concentrazione e anche di pazienza per capirne l’utilizzo. Se incontri qualche difficoltà ti sarà utile rivedere le istruzioni su come effettuare una sintonizzazione manuale dei canali del digitale terrestre. Vedrai che, nonostante tutto, dopo si sembrerà più semplice e fattibile.

