Digitale Terrestre: registrato l'arrivo di un nuovo canale

Il panorama televisivo italiano si arricchisce di novità interessanti a livello locale. La piattaforma digitale terrestre, nel Mux LOCALE 3 Lazio ha registrato l’arrivo di un nuovo canale TV, ora disponibile per tutti i televisori compatibili che ricevono il segnale locale nella regione italiana interessata.

Questa novità vede come protagonista RIETI LIFE TV che debutta sul canale 210 del telecomando, sulla piattaforma DTT. Questo nuovo canale, disponibile solo a livello locale, sta trasmettendo in qualità HD a 960 x 1080 pixel. Nonostante ciò, la scritta “prove tecniche” a schermo indica che questa emittente sta ancora effettuando dei test prima della trasmissione definitiva.

Tutti gli utenti che risiedono nella regione Lazio, per ricevere RIETI LIFE TV, dovranno effettuare una ricerca automatica dei canali. Tramite il menù del telecomando del proprio apparecchio è possibile aggiornare l’intera lista canali all’ultima disponibile sul digitale terrestre. Questa operazione richiede solo alcuni minuti e avviene in totale autonomia.

Digitale Terrestre: si aggiornano anche tre canali esistenti

Sulla piattaforma digitale terrestre, nel multiplex del Lazio, si sono aggiornati anche tre canali esistenti, con modifiche che interessano qualità tecniche di trasmissione e brandig. Nello specifico si tratta di:

RIETI CHANNEL (canale 88): Aggiunta di data e ora sullo schermo; Qualità video: standard a 1024×576 pixel. Gari TV (canale 92): Cambio nome in “GARI TV”; Trasmette contenuti di SUPER TV in HD. Radio Roma TV (canale 333): Miglioramento della qualità video in HD a 1440×1080 pixel; Stessa qualità anche sul canale 15.

Le modifiche che si stanno susseguendo sulla piattaforma digitale terrestre a livello locale dimostrano come le TV Regionali stiano investendo per migliorare la qualità delle trasmissioni e diversificare l’offerta. Il nostro consiglio, se notate cambiamenti nella ricezione dei vostri canali preferiti, è quello di risintonizzare il vostro televisore o decoder per godere appieno di queste novità.

In conclusione, la piattaforma digitale terrestre è in continuo divenire nonostante il DVB-T2 sia in ritardo e questo stia causando non poche difficoltà alle emittenti locali che affrontano ogni giorno la sfida di adeguarsi alle più recenti tecnologie trasmissive.