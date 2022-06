Digitale terrestre: siamo arrivati quasi alla fine del refarming

Sembra proprio che ci stiamo avvicinando alla fine del processo di refarming del digitale terrestre. La riorganizzazione delle frequenze ormai sta per volgere al termine e con l’Umbria si concludono le operazioni delle aree tirreniche.

I giorni concitati sono proprio questi, fino al 9 giugno, quando il rilascio della banda 700MHz per la nuova Sub 700MHz avverrà nelle province umbre di Perugia e Terni. Resteranno fuori gli ultimi 8 Comuni.

Questi, concluderanno le danze del refarming del digitale terrestre nelle giornate del 13 e del 17 giugno. In questo modo, la Regione Umbria, prima della fine del mese, avrà completato la riorganizzazione delle frequenze.

Con questo passaggio importante, le vecchie frequenze utilizzate per la trasmissione radiotelevisiva dalle emittenti nazionali e regionali saranno sfruttate per la diffusione della rete 5G. Perciò saranno destinate ai principali operatori di telefonia mobile.

Digitale terrestre: refarming in Umbria, cosa è necessario fare

Come sempre, questa ulteriore tappa del refarming del digitale terrestre in Umbria è stata annunciata ufficialmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sito dedicato Nuova TV Digitale. Tra le varie informazioni tecniche, sono state date anche alcune indicazioni per i cittadini delle Province oggetto dei lavori:

I telespettatori, per continuare a vedere l’intera offerta televisiva, dovranno quindi effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali nella data prevista per il proprio Comune. Inoltre, in alcuni Comuni, la riorganizzazione delle frequenze si svolgerà in più giornate e pertanto sarà necessario effettuare la procedura in ciascuna di queste giornate.

Chi desidera sapere in quali giorni precisi è previsto il refarming del digitale terrestre nel suo Comune potrà consultare il calendario aggiornato pubblicato alla sezione specifica del sito Nuova TV Digitale.

Inoltre, ricordiamo che con la riorganizzazione delle frequenze potrebbero variare anche le numerazioni della programmazione regionale della Rai. Per quanto riguarda l’Umbria, Rai 3 TGR sarà disponibile al canale 814 del digitale terrestre.

Ovviamente, per poter ricevere al meglio tutti i canali è necessario essere dotati di un apparecchio compatibile alla nuova tecnologia DVB-T2. Se non vuoi spendere molto, potrai farlo cavandotela con all’incirca una ventina di euro.

