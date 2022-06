Digitale terrestre: quando la vecchia TV si spegnerà per sempre

Il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte. Se attualmente è ancora possibile ricevere alcuni canali delle emittenti televisive, a breve i vecchi televisori si spegneranno definitivamente. Questo perché il vero switch off alla piattaforma DVB-T2 deve ancora avvenire.

Non ci sono dubbi su questo. Ecco perché è indispensabile che chi vuole continuare a vedere la programmazione dei canali in chiaro si adegui prima della data ultima. Per farlo non è necessario spendere molti soldi. Forse siete restii a comprare una smart TV perché il vostro televisore funziona ancora bene.

Nessun problema, potrete vedere tranquillamente tutti i canali del digitale terrestre collegando un decoder di ultima generazione con poco più di venti euro. Su Amazon ce ne sono molti, ma il più acquistato è il Leelbox dotato non solo di presa HDMI, ma anche SCART per essere compatibile con gli apparecchi più vecchi.

Digitale terrestre: la data dello switch off definitivo è stabilita

L’8 marzo 2022 è avvenuto il primo switch off nazionale del digitale terrestre. In quell’occasione la maggior parte dei canali sono passati in qualità HD e altri in qualità SD. La codifica definitiva sarà la Mpeg-4 che garantirà una visione superiore delle trasmissioni. Tuttavia, al momento non tutti canali sono trasmessi con questa qualità.

Nondimeno, tra alcuni mesi assisteremo all’ultimo grande switch off, quello definitivo. Sembra sia stata definita anche una data che il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato, salvo imprevisti, per il 1° gennaio 2023. Da quel momento tutte le trasmissioni televisive del digitale terrestre passeranno alla nuova tecnologia trasmissiva.

Nel frattempo, tappa intermedia, il 31 giugno si concluderanno le operazioni del refarming del digitale terrestre che sta riorganizzando in tutta Italia le frequenze Regione per Regione. Le emittenti stanno quindi abbandonando la banda 700 MHz per agganciarsi alla nuova Sub 700 MHz. Dagli ultimi aggiornamenti sembra manchino solo le ultime Province e poi tutto sarà pronto per passare definitivamente al DVB-T2.

Vi ricordiamo che da gennaio 2023 tutti i vecchi televisori saranno inutilizzabili non essendo idonei alla ricezione della nuova tecnologia trasmissiva del DVB-T2 – HEVC Main 10. Nondimeno, è ancora disponibile il nuovo Bonus TV che offre uno sconto immediato sull’acquisto di un televisore compatibile.

