Digitale terrestre: prenota ora il tuo decoder gratuito

Continua a essere disponibile la formula per ricevere un decoder digitale terrestre di ultima generazione gratis direttamente a casa. Questo bonus, chiamato anche “decoder a casa”, è un provvedimento aggiunto ai recenti Bonus TV dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Dedicato a una fascia di età pari o superiore ai 70 anni e con reddito non superiore ai 20.000 euro annui, questa iniziativa garantisce alla categoria di persone indicata di poter accedere gratuitamente al nuovo digitale terrestre. Infatti, l’attivazione dello standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10 è prevista per gennaio 2023.

Perciò mancano pochi mesi a che tutti potranno vedere le programmazioni delle emittenti in chiaro solo se provvisti di un apparecchio compatibile al nuovo digitale terrestre. Chi non avesse ancora provveduto a dotarsi di un decoder o di un televisore adatto potrà ricevere un decoder gratuito a casa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in una nota ufficiale pubblicata sul suo sito Nuova TV Digitale, ha ricordato le formule per ricevere questo bonus dedicato agli ultrasettantenni con un reddito pensionistico inferiore o uguale a 20.000 euro. Scopriamo insieme come ottenere questa opportunità interessante.

Digitale terrestre: continua il Bonus decoder a casa

Prosegue quindi l’iniziativa Bonus decoder a casa per tutti coloro che sono compatibili alle caratteristiche necessarie per accedervi. Un modo interessante per adeguarsi all’arrivo del nuovo digitale terrestre se si hanno difficoltà economiche. Ecco cosa il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato proprio in merito a questo Bonus:

La misura è rivolta a tutti coloro che hanno un’età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano intestatari del Canone RAI.

Inoltre, proprio per facilitare il passaggio delle persone più anziane verso la nuova tecnologia, successivamente alla consegna sarà possibile ricevere assistenza telefonica per l’installazione e per la configurazione del decoder.

Per richiedere il decoder digitale terrestre gratis a casa puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, il numero 800776883, selezionando il menù relativo alla consegna a domicilio dei decoder TV. In pochi e semplici passaggi tramite telefono fisso o mobile potrai ricevere il bonus in pochi minuti.

Altrimenti è possibile farlo recandosi presso uno dei 13 mili uffici postali presenti in tutta Italia in orario di apertura. Infine, è anche disponibile una sezione online attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al sito internet dedicato al Bonus decoder a casa. Ricordiamo che dovrete avere sempre con voi il codice fiscale e la tessera sanitaria insieme a un documento di identità in corso di validità.

Se non rientrate nella fascia di età compatibile a questo bonus non disperate. Con pochi euro potete aggiornare il vostro vecchio televisore al DVB-T2 grazie ad Amazon. Sul suo shop online trovate tantissime soluzioni a basso costo. Tra questi, uno dei più apprezzati è il Decoder Digitale Terrestre Nokia a soli 29,90 euro, invece di 39,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.