Digitale terrestre: entro ottobre arriva un nuovo canale

La piattaforma del nuovo digitale terrestre è in continuo divenire. Spesso ci siamo trovati a raccontare aggiornamenti lungo il corso di questi mesi. Ma la novità in arrivo entro fine ottobre è davvero interessante perché andrà ad arricchire il palinsesto dell’intrattenimento in chiaro disponibile per tutti gratuitamente.

Infatti, proprio per questo mese è stato promesso il debutto di un nuovo canale TV. Vi ricordate che a giugno avevamo annunciato che sul digitale terrestre che Discovery era diventato Warner Bros. Discovery? Ecco, adesso questo nuovo gruppo ha programmato l’uscita di un nuovo canale tematico che proporrà film e serie TV.

Secondo alcune fonti interne abbiamo scoperto che il gruppo ha affittato per cinque anni, con possibilità di acquisto, il canale 37 della Numerazione LCN Nazionale dal Gruppo Sciscione (GMH S.p.A.). Una novità davvero importante che rivela il fermento che c’è su questa piattaforma trasmissiva pronta ad accogliere il nuovo standard DVB-T2.

Ovviamente, per poter vedere il nuovo canale TV di Warner Bros. Discovery è necessario avere un apparecchio compatibile al nuovo digitale terrestre in arrivo a gennaio 2023. Se ancora non ti sei adeguato stai tranquillo. Su Amazon trovi il Decoder DVB-T2 Leelbox a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro.

Digitale terrestre: a ottobre arriva Warner TV

Dopo un primo momento di incertezza sul possibile nome del nuovo canale TV di Warner Bros. Discovery, in arrivo entro la fine di ottobre sul digitale terrestre, alcune notizie hanno fatto trapelare anche come si chiamerà. Ora abbiamo la certezza.

Il nuovo canale che debutterà a breve sarà Warner TV. Ma quando, per la precisione, sarà disponibile sulle nostre televisioni italiane? Ancora non è stata stabilita una data precisa, ma voci interne e vicine ai lavori in corso sostengono che potrebbe, con molta probabilità, potrebbe trattarsi del 30 ottobre 2022.

Questa novità conferma quanto il digitale terrestre sia ancora la fonte principale per l’intrattenimento degli utenti, molto più dello streaming che, pur raggiungendo ottimi risultati in termini di auditel, si posiziona sempre dietro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.