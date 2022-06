Digitale terrestre: arriva Warner Bros Discovery, cosa cambia

Finalmente iniziamo a vedere i frutti dell’accordo tra i due colossi Warner Bros e Discovery anche in Italia. Tutti coloro che hanno accesso ai canali in chiaro del digitale terrestre da un giorno a questa parte avranno sicuramente notato la novità.

All’effettivo poco è variato da prima se non il logo che anticipa a tutti il cambiamento. Insomma, qualcosa sta cambiando, ma è forse ancora presto per vedere i frutti di questa partnership. Per ora dobbiamo solo accontentarci di una nuova grafica che, a dirla tutta, non sta piacendo a molti.

A sinistra troviamo il gagliardetto “WB” e subito dopo la scritta che rivela l’accordo: “Warner Bros. Discovery“. Inoltre, in aggiunta, c’è anche il logo di ogni singolo canale, ora facente parte del gruppo, che è tornato a colori dopo diversi anni in “bianco e nero”.

Ma quali saranno le vere novità in termini di contenuti che arriveranno sul digitale terrestre? Pensiamo diverse, ma è ovvio che per riceverle sarà necessario adeguarsi alla nuova tecnologia DVB-T2. Perciò sarebbe meglio, se ancora non lo hai fatto, acquistare un apparecchio compatibile.

Se il tuo televisore è ancora in buono stato, e non vuoi spendere una fortuna per cambiarlo, puoi optare per un decoder digitale terrestre di ultima generazione. Quello consigliato da Amazon stessa è il Decoder DVB-T2 Kingbox ora in offerta lampo a soli 26,99 euro, invece di 29,99 euro, attivando il coupon visibile sulla pagina.

Digitale terrestre: per HBO Max dovremo aspettare ancora un po’

Sotto questo mega gruppo, Warner Bros Discovery, ora c’è anche HBO, proprietà, in precedenza, di Warner Bros. Tuttavia, in Italia e sul digitale terrestre, per poter vedere i suoi contenuti, dovremo aspettare ancora un po’.

Infatti, i diritti di HBO Max attualmente sono un’esclusiva di Sky e rimarranno tali fino al 2025. Ad ogni modo, si spera che alcune novità potranno arrivare oltre ai 9 canali ufficiali di Discovery ora presenti sul digitale terrestre:

NOVE

Real Time HD

Food Network

Giallo HD

K2

Frisbee

DMAX

HGTV

Motor Trend HD

A livello mondiale, invece, i canali facenti parte del gruppo sono molti di più. Solo alcuni sono ora visibili anche in Italia, per la precisione 14, suddivisi fra digitale terrestre e Pay TV, alcuni dei quali con altre denominazioni:

HBO Max

HBO

Cnn

Tbs

Tnt

DC Comics

WarnerBros Tv

Adult Swim

Cartoon Network

Cartoonito

Bleacher Report

TNT Sports

Turner Classic Movies

Turner Sports

Boomerang

OhK

Hln

Tru Tv

Cinemax

Pogo Tv

Tnt Series

Rooster Teeth

Boing

Tnt go

HGTV

Discovery

Discovery+

Food Network

Oprah Winfrey Network

Investigation Discovery

Eurosport

Animal Planet

Travel Channel

Magnolia Network

MotorTrend

Science Channel

Cooking Channel

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.