Digitale terrestre: oggi cambia tutto, cosa devi fare

Il giorno fatidico tanto annunciato è arrivato. Oggi, 20 dicembre 2022, i broadcaster spegneranno definitivamente gli ultimi canali disponibili sul digitale terrestre che trasmettono con codifica Mpeg2. Un evento importantissimo e fondamentale per l’arrivo del nuovo standard trasmissivo DVB-T2.

In sostanza, da domani, mercoledì 21 dicembre 2022, saranno disponibili sulla piattaforma solo i canali che trasmettono con codifica Mpeg4. Perciò se non hai un dispositivo compatibile con questa tecnologia devi acquistarne uno immediatamente se vuoi continuare a vedere la televisione.

Senza spendere una fortuna, su Amazon ci sono tantissimi decoder in offerta. Fai la scelta giusta e acquista il Decoder Edision Picco T265+ a soli 27 euro, invece di 29,90 euro. Le caratteristiche vincenti di questo dispositivo sono la semplicità e l’efficienza. Quest’ultima grazie al sintonizzatore TV potente di cui è dotato.

Collegalo al televisore tramite porta HDMI o SCART. Seleziona la sorgente dal telecomando della TV e una volta attiva la schermata corretta avvia la ricerca automatica dei canali. In pochi minuti avrai la lista completa di tutti quelli disponibili ordinati secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Digitale terrestre: cosa devi fare se hai già un dispositivo compatibile

Al contrario, se hai già provveduto ad acquistare un dispositivo compatibile con il nuovo standard DVB-T2 in arrivo o eri già apposto, dovrai effettuare una risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. È più difficile a dirsi che a farsi.

Infatti, si tratta di una procedura semplice e veloce che richiede solo alcuni minuti del tuo tempo. Potrai attivarla direttamente dal telecomando del televisore o del decoder tramite il tasto Menù. Lì dovrai selezionare la voce Ricerca oppure Ricerca Canali, a seconda del dispositivo in dotazione.

Una volta entrato nella sezione troverai la voce Ricerca automatica dei canali. Nel caso ti chiedesse il codice PIN solitamente lo trovi in fondo al libretto delle istruzioni. Se non ce l’hai più prova con queste sequenze numeriche che solitamente sono quelle preimpostate dai produttori:

0000;

1111;

1234.

Se hai problemi di ricezione per alcuni canali dopo lo spegnimento di quelli in Mpeg2 prova con un amplificatore di segnale. Su Amazon ce ne sono diversi a buon prezzo. Non ti costeranno più di una trentina di euro. Attualmente fai l’affare acquistando l’ottimo l’Amplificatore AMP200 Meliconi a soli 18 euro, invece di 29,99 euro, che era da tempo in sold out.

