Digitale terrestre: il nuovo DVB-T2 inquina di più?

L’arrivo delle nuove tecnologie da una parte entusiasma perché migliora sicuramente il nostro stile di vita, ma dall’altra preoccupa. Ciò che dà pensiero è l’inquinamento. Molte volte ciò che l’uomo propone in termini tecnologici sfugge dei mano all’ecosostenibilità. La domanda perciò è: il nuovo digitale terrestre inquina di più?

Non si tratta di una risposta da un milione di dollari. Secondo i diversi dati e le informazioni riportate dal Ministero dello Sviluppo Economico, lo standard trasmissivo DVB-T2 in sé inquina meno rispetto al precedente. Difatti, si ha un “minore inquinamento elettromagnetico” perché la trasmissione del segnale avviene a potenza più bassa.

Tuttavia, se invece pensiamo a tutti i televisori che verranno rottamati con il Bonus TV Rottamazione non possiamo stare troppo tranquilli. Secondo alcune ricerche lo smaltimento corretto dei vecchi apparecchi potrebbe rivelarsi insidioso.

Addirittura c’è chi sostiene che tutta l’operazione porterà all’Italia un surplus di CO2 uguale a quello prodotto annualmente da Firenze e Roma. Risulta difficile economicamente gestire un corretto smaltimento e garantire una raffinazione dei materiali. Così si ricicla meno di quanto sarebbe possibile.

Digitale terrestre: fai una scelta ecosostenibile

Se il nuovo digitale terrestre ridurrà l’inquinamento elettromagnetico, una buona dose di CO2 arriverà dallo smaltimento dei vecchi dispositivi e dalla produzione di quelli nuovi. Perciò la palla ora la dobbiamo giocare noi facendo una scelta ecosostenibile.

Il tuo televisore funziona ancora ed è in buono stato, ma non riceve più i canali del nuovo digitale terrestre? Non buttarlo via, ma regalagli una nuova vita acquistando un buon decoder compatibile con il nuovo standard DVB-T2. Non solo risparmierai centinaia di euro, ma farai anche del bene al pianeta.

Su Amazon le occasioni non finiscono mai. Addirittura puoi anche trovarne una di ultima generazione.

Potrai sfruttare questo assistente vocale intelligente per comandare anche il tuo nuovo decoder senza nemmeno dover utilizzare il telecomando. Collegandolo alla rete WiFi di casa, tramite il dongle incluso nella confezione, potrai configurare la skill Alexa dedicata così da accenderlo e spegnerlo solo con l’uso della voce.

Potrai anche cambiare i canali TV, quindi fare zapping, alzare o abbassare il volume con Alexa. Non solo farai bene all’ambiente, ma acquistando il Decoder DVB-T2 DIGIQUEST Alexa cambierai il tuo modo di fruire dei contenuti del digitale terrestre.

