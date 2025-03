Sul digitale terrestre arriva un nuovo canale: scopri dove e come sintonizzarlo

Continua il mese scoppiettante per la piattaforma digitale terrestre in Italia. Il panorama radiotelevisivo italiano si sta arricchendo, aumentando l’offerta di intrattenimento gratuito per tutti gli utenti dello stivale. Oggi i tecnici hanno segnalato l’arrivo di un nuovo canale, disponibile a livello regionale solo per alcuni telespettatori.

Ci troviamo nel MUX LOCALE 5 Lazio, dove già ieri vi abbiamo segnalato un cambio logo e palinsesto per un canale. Questa volta però si tratta di una nuova accensione. Infatti, sul multiplex si è acceso SOCIAL CHANNEL 2, un’emittente friulana del gruppo TELECONTATTO, che ha sede a Muggia (TS).

Questo nuovo canale, ora presente sul MUX LOCALE 5 Lazio, al momento sta trasmettendo in definizione standard nel formato video 4:3. Quindi, niente alta definizione per il nuovo canale SOCIAL CHANNEL 2 del digitale terrestre. Non ci sono notizie in merito a un possibile upgrade all’HD per questa emittente nel multiplex laziale.

Digitale Terrestre: dove trovare SOCIAL CHANNEL 2 e come sintonizzarlo

Il nuovo canale SOCIAL CHANNEL 2 è disponibile sul MUX LOCALE 5 Lazio al Logical Channel Number LCN 196 del digitale terrestre. Per poterlo sintonizzare sul proprio apparecchio è necessario trovarsi in una delle zone raggiunte dalla frequenza UHF 34 del multiplex in questione. Nel caso specifico si tratta di alcune aree di Roma e provincia.

Se ti trovi in una di queste zone allora effettua la ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un passaggio necessario per sintonizzare SOCIAL CHANNEL 2, da poco approdato nel MUX LOCALE 5 Lazio. Altrimenti, se i tuoi dispositivi non riescono a trovarlo, ma sei in zona multiplex, allora effettua la ricerca manuale dei canali.

MUX LOCALE 5 Lazio aggiornato

Vediamo come si presenta ora il MUX LOCALE 5 Lazio aggiornato con l’aggiunta del nuovo canale SOCIAL CHANNEL 2 disponibile alla LCN 196 del digitale terrestre sul tuo telecomando.