Ancora modifiche per alcuni canali del digitale terrestre: cosa succede

Sulla piattaforma digitale terrestre sono state rilevate ancora modifiche per alcuni canali a livello locale. Una notizia che non sorprende più di tanto, visto che ormai siamo abituati a tutti gli aggiornamenti che i canali del panorama radiotelevisivo italiano regolarmente effettuano. Ma di cosa si tratta questa volta nello specifico?

Ci troviamo nel MUX LOCALE 2 Lazio, MUX LOCALE 4 Lazio e MUX LOCALE 5 Lazio. Protagonista di questo aggiornamento è l’emittente ERRETIESSE TV che ha modificato il proprio logo in sovrimpressione. Al momento mostra un cerchio rosso contornato da cerchio rosso più chiaro e all’interno l’icona di una cuffia con la scritta RTS TV.

Ma non è solo questa la modifica a cui stiamo assistendo. Infatti, questo canale attualmente non trasmette una programmazione esclusivamente musicale, come in precedenza. Quindi per ERRETIESSE TV è cambiato anche il palinsesto trasmesso. Una novità che si inserisce tra i tanti aggiornamenti apportati nelle ultime ore sul digitale terrestre.

Digitale Terrestre: il MUX LOCALE Lazio aggiornato

I multiplex laziali del digitale terrestre sono stati aggiornati. ERRETIESSE TV ha aggiornato il suo logo, modificandone la grafica, per un restyling totale. Inoltre, ha anche modificato il suo palinsesto che ora non è più solamente musicale. Vediamo quindi il MUX LOCALE 2 Lazio aggiornato.

LCN 18 Teleambiente

LCN 19 CANALE 21 EXTRA

LCN 77 RETE ORO

LCN 78 TV YES

LCN 79 MADE IN CALABRIA

LCN 81 Canale 81 Lazio

LCN 83 TELEROMADUE

LCN 85 CITTACELESTE TV LA TV DEI LAZIALI

LCN 87 RTR 99 TV

LCN 88 ANITA

LCN 90 ERRETIESSE TV

LCN 96 RADIO RADIO TV

LCN 97 STUDIOPIU’ On Air

LCN 99 TRC

LCN 110 RETESOLE

LCN 111 TELE IN INFORMAZIONE

LCN 119 TV SL48

LCN 180 180TV

LCN 212 RADIO IMMAGINE TV

Vediamo ora il MUX LOCALE 5 Lazio aggiornato.