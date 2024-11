Digitale Terrestre: un nuovo canale ora è godibile in alta definizione

Continua il grande esodo dei canali TV sulla piattaforma digitale terrestre verso l’alta definizione. Sia a livello nazionale che locale, sono molte le emittenti che si stanno creando un posto nella trasmissione in HD. In queste ultime ore un altro canale è passato all’alta definizione, migliorando così la qualità delle immagini per i suoi spettatori.

Stiamo parlando di Bergamo TV, canale televisivo locale disponibile in tutta la Lombardia, in gran parte del Piemonte e in alcune province di Veneto ed Emilia Romagna. È sintonizzabile nel MUX Locale 1, alla numerazione LCN 15. Attualmente, dopo quest’ultimo aggiornamento, trasmette in H.264 HD con una risoluzione video massima di 1920 x 1080 pixel.

Bergamo TV è un’emittente televisiva locale italiana fondata nel 1976. Per tutti questi anni e tutt’oggi è una delle principali fonti di informazione e intrattenimento per la provincia di Bergamo e le zone circostanti. L’emittente in questione, sulla piattaforma digitale terrestre, offre una varietà di programmi, con una particolare attenzione alle notizie locali.

Digitale Terrestre: come vedere Bergamo TV in HD

Il passaggio di Bergamo TV all’HD si inserisce nella serie di aggiornamenti che la piattaforma del digitale terrestre sta conducendo in questi ultimi anni. Nei mesi recenti molte emittenti stanno passando all’alta definizione in ottica del prossimo e ormai imminente passaggio al nuovo standard DVB-T2.

Puoi sintonizzare Bergamo TV HD in due modi. Il primo è avviando una “Ricerca Automatica” dei canali. Si tratta di una funzione che consigliamo di avviare almeno una volta al mese per ottenere la lista dei canali TV più aggiornata della piattaforma, che include tutte le modifiche apportate fino a quel momento.

Il secondo, se il primo non dovesse avere esito positivo, è avviando una “Ricerca Manuale” dei canali. Dovrai affidarti ai dati che trovi nei MUX Nazionali del Digitale Terrestre. Nello specifico dovrai selezionare quelli relativi al MUX Locale 1 della Lombardia. In questo modo sarai in grado di vedere Bergamo TV HD.