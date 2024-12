Digitale Terrestre: nuovi canali sono ora disponibili per tutti

Il panorama radiofonico italiano si arricchisce di nuove opportunità per gli utenti di tutta Italia. Infatti, nel Persidera Mux 3 sono state apportate significative modifiche nelle ultime ore. In pratica, RTL 102.5 ha notevolmente ampliato la sua offerta di intrattenimento introducendo nuovi canali e potenziando la sua presenza sul digitale terrestre.

Uno dei principali network radiofonici del paese è stato protagonista di un incredibile upgrade. Infatti, nel Mux 3 Persidera sono state accolte diverse new entry della famiglia di questo canale radiofonico. Ecco l’elenco completo che attualmente è sintonizzabile sulle televisioni di tutti gli italiani e la relativa numerazione LCN del telecomando:

RTL 102.5 BEST (LCN 740)

(LCN 740) RTL 102.5 BRO & SIS (LCN 744)

(LCN 744) RTL 102.5 DISCO (LCN 742)

(LCN 742) RTL 102.5 NAPULÈ (LCN 741)

(LCN 741) RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)

Questi nuovi canali trasmettono tutti in definizione standard, con risoluzione 1024 x 576 pixel utilizzando la codifica H.264. Una bellissima novità che si inserisce tra quelle già viste nei giorni scorsi quando sul digitale terrestre Radio 24 ha attivato l’alta definizione.

Digitale Terrestre: RTL 102.5 potenzia la sua presenza sulla piattaforma

Tutti i nuovi canali RTL 102.5, così come quelli preesistenti, sfruttano la tecnologia HbbTV del digitale terrestre. Questa funzionalità permette a tutti gli spettatori, con TV o decoder compatibili e connessi a internet, di accedere automaticamente alle rispettive radiovisioni, offrendo un’esperienza multimediale più ricca e dettagliata.

Questi aggiornamenti rappresentano un significativo passo avanti nella digitalizzazione dell’intrattenimento e nella diversificazione dell’offerta radiofonica italiana. Protagonista RTL 102.5 che si conferma all’avanguardia nell’innovazione del settore.

Come ricevere i nuovi canali

Per ricevere tutti i nuovi canali RTL 102.5 disponibili sul digitale terrestre è necessario essere dotati di un dispositivo di ultima generazione. Infatti, come dicevamo, per accedere ai contenuti trasmessi tramite tecnologia HbbTV, televisori o decoder devono essere connessi a internet e compatibili alla modalità HbbTV 2.0.1 o superiore.

Detto questo è anche necessario attivare una ricerca dei canali automatica per ottenere la lista dei canali aggiornata alle ultime modifiche. È bene anche verificare sempre di avere attiva la risintonizzazione automatica dei canali.