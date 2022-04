Digitale Terrestre non funziona o si vede male: 3 accessori e risolvi

Se hai problemi con il nuovo digitale terrestre DVB T2, che magari non funziona correttamente o si vede male, il problema potrebbe essere risolto in modo molto semplice e spendendo pochissimo. Ci sono accessori appositi trovare una soluzione. I principali da usare sono questi 3: il decoder, l'amplificatore di segnale e l'antenna da interni con amplificatore di segnale.

Ho scelto 3 modelli super economici, che ti permetteranno di tornare a guardare i tuoi programmi preferiti in serenità.

Digitale terrestre: accessori da provare se non funziona

Innanzitutto, se hai dei problemi e non riesci più a guardare i tuoi canali preferiti da qualche giorno, è bene fare una verifica. Segui questa guida e controlla se la tua TV è compatibile con il nuovo standard. Se non ottieni risultato positivo al test, allora la prima cosa da fare è scegliere un decoder.

Si tratta di un dispositivo che rende immediatamente compatibile qualsiasi televisore – o addirittura monitor – dotato di ingresso HDMI al nuovo modo di guardare la televisione. Ho selezionato, a titolo d'esempio, un modello di Nokia di alta qualità e in sconto a 24€ circa su Amazon (solo per una manciata di giorni). Puoi usarlo anche come media player, grazie alla porta USB alloggiata sul laterale: colleghi memorie esterne e riproduci i contenuti che ti piacciono di più.

Se il decoder non basta (o non serve) e vedi la TV a scatti, allora forse il problema è legato al segnale dell'antenna. Se l'impianto è installato correttamente, ma i canali si vedono male, allora potrebbe volerci un amplificatore di segnale. Incredibilmente semplice da installare, lo attacchi alla presa elettrica, colleghi il cavo dell'antenna e poi un altro cavo da portare direttamente alla televisione. In questo modo, il segnale arriva ad amplificarsi e potenziarsi fino a 10 volte. Il modello più scelto è quello di Meliconi, che supporta due televisioni contemporaneamente e puoi prenderlo a 19,99€.

Se il problema è proprio nell'antenna invece, che è vecchia, non funziona o – peggio – proprio non c'è, la soluzione non potrebbe essere più economica. Non investire un patrimonio per un sistema da tetto, opta per un modello da interni, con amplificatore di segnale integrato. Si tratta di prodotti di semplicissima configurazione, lo colleghi come faresti con un modello da esterni, lo sistemi al muro o alla finestra ed hai finito. Il prezzo? Una fra le più vendute su Amazon la porti a casa a 6€ circa appena.

Se scegliere uno o tutti e tre questi accessori puoi saperlo solo tu. Di certo, sono un grosso aiuto per risolvere il problema del nuovo digitale terrestre che si vede male. Con un investimento minimo, puoi eliminare la difficoltà e continuare a guardare i tuoi programmi preferiti.