Digitale terrestre: se non vedi nulla il problema è l'antenna

Con l'arrivo del nuovo digitale terrestre tutti ci siamo concentrati solamente sul verificare se televisore o decoder sono compatibili alla tecnologia DVB-T2. Nonostante ciò, diversi clienti hanno dovuto affrontare problemi di ricezione durante i recenti refarming delle frequenze 700Hz, risolvibili effettuando una o più risintonizzazioni dei canali. Tuttavia, molti hanno trascurato un particolare. Se non vedi proprio nulla, allora il problema è l'antenna.

Digitale terrestre: anche l'antenna deve essere compatibile

Ebbene sì, anche l'antenna, strumento indispensabile per ricevere tutti i canali e le loro trasmissioni, deve essere compatibile al nuovo digitale terrestre. Potresti anche avere il televisore più performante in commercio sul mercato, ma se l'antenna non è adeguata non vedrai proprio nulla.

Perciò l'unica soluzione è installare un'antenna a banda larga che garantisca la ricezione della nuova frequenza con sistema di codifica HEVC Main 10. Questa speciale tecnologia, rispetto alla precedente, non solo permette di risparmiare sulla banda di trasmissione, ma garantisce una qualità visiva decisamente superiore.

Quindi, oltre a doversi dotare di un televisore o di un decoder compatibili al nuovo digitale terrestre, sarà necessario accertarsi che l'antenna installata sia di nuova generazione. In caso contrario, per poter accedere al contenuto in chiaro delle emittenti televisive sarà necessario sostituirla.

Cosa fare nel caso dobbiate sostituire l'antenna

Se abitate in una casa indipendente, per sostituire la vostra vecchia antenna con una compatibile al nuovo digitale terrestre dovrete semplicemente contattare un tecnico specializzato, detto anche antennista. Sarà lui a proporvi il prodotto più adatto e, soprattutto, durante l'installazione, direzionare l'antenna affinché possa ricevere tutti i canali.

Diverso invece se abitate in un condominio. In questo caso sarà necessario esporre il problema all'amministratore preposto oppure, qualora non ci sia questa figura, affrontare la questione con i condomini. Occorrerà infatti avere l'approvazione di tutti prima di procedere con la sostituzione dell'antenna.

Qualunque sia la vostra situazione, per ricevere il nuovo digitale terrestre non solo dovrete avere un televisore o un decoder, ma anche un'antenna compatibile.