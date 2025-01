Digitale Terrestre: in arrivo la Guida TV gratis sul canale 500

La piattaforma televisiva italiana, quella gratuita per tutti, sta per vivere una piccola rivoluzione. Infatti, secondo notizie ufficiali, Tivù La Guida dovrebbe presto arrivare sulla piattaforma digitale terrestre, disponibile su tutti i televisori compatibili con lo standard HbbTV.

Si tratta di un’applicazione che promette di diventare il punto di riferimento per orientarsi in modo semplice, immediato e smart nell’offerta televisiva gratuita. Dopo il suo debutto sulla piattaforma satellitare a fine 2024, Tivù La Guida si prepara a sbarcare tu tutti i televisori collegati alla piattaforma DTT.

L’obiettivo è quello di offrire uno strumento unico e moderno per consultare i palinsesti televisivi. Ovviamente, per offrire un’esperienza smart e coinvolgente il dispositivo, che sia televisore o decoder, deve essere compatibile con lo standard HbbTV del digitale terrestre e quindi collegato a internet.

Tivù La Guida: funzionalità principali sul digitale terrestre

L’arrivo di Tivù La Guida sul digitale terrestre permetterà a ogni utente di accedere a funzionalità specifiche e interessanti. Nondimeno, questa applicazione non sarà accessibile solo dai televisori, ma promette l’accesso ai suoi contenuti sempre aggiornati anche da:

Decoder tivùsat;

Sito web tivu.tv;

App per smartphone iOS e Android.

Premendo il tasto 500 del telecomando, gli spettatori potranno navigare facilmente tra i programmi del giorno e della settimana, ottenere informazioni dettagliate sulle trasmissioni, accedere direttamente ai canali desiderati, condividere contenuti sui social media e approfondire argomenti tramite QR Code.

Nonostante l’arrivo del DVB-T2 sul digitale terrestre sia in ritardo, durante tutto il 2025 Tivù La Guida si arricchirà di nuove sezioni, ulteriori funzionalità e un menu completo. L’ambizione di questa applicazione è quella di diventare un vero e proprio centro di contenuti e informazioni per gli spettatori.

Impatto tecnologico

L’adozione dello standard HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), sulla piattaforma digitale terrestre, è particolarmente significativa. Infatti, questa permette di integrare perfettamente contenuti trasmessi e via internet, aprendo la strada a servizi interattivi sempre più specifici, utili e personalizzati.

Il rinnovamento di Tivù La Guida rappresenta un passo importante per la TV italiana. Questa iniziativa promette di cambiare il modo in cui gli spettatori interagiscono con i contenuti televisivi, per una visione ancora più consapevole e integrata.