Digitale terrestre: alcuni parlano già di DVB-T3, ecco cosa sappiamo

Non siamo ancora arrivati alla tecnologia DVB-T2 che già qualcuno parla di DVB-T3. Cosa sta succedendo? Forse tutti gli investimenti che abbiamo fatto per adeguarci a questa nuova tecnologia del digitale terrestre, in arrivo a gennaio 2023, non sono serviti a nulla?

Girano infatti voci che un fantomatico DVB-T3 sia già pronto a soppiantare tra un annetto o due il DVB-T2 che, all’effettivo, non è ancora stato attivato per le trasmissioni del digitale terrestre. È chiaro che chi ha sentito questa notizia si sta preoccupando.

Nondimeno, potete dormire sonni tranquilli. Se da una parte il DVB-T3 sembra essere solamente un’invenzione, almeno per ora, dall’altra però si è trasformata in una tecnica commerciale. In sostanza, alcuni rivenditori di apparecchi con sintonizzatore TV propongono i loro prodotti con questa sigla per raccogliere più clienti possibili.

Il tentativo sarebbe quello di rassicurare il cliente all’acquisto di un decoder o di un televisore che, rispetto agli altri in commercio, danno l’idea di essere più aggiornati. L’obiettivo, in altre parole, è far credere all’acquirente che quel prodotto sarà in grado di affrontare anche nuove tecnologie, in questo caso l’invenzione del DVB-T3.

Digitale terrestre: attenzione agli acquisti

Dietro il DVB-T3 non esiste nessun pericolo effettivo. Si tratta di una tecnica commerciale ai limiti della legalità per attirare più clienti. Purtroppo però l’utente che ci casca crede di acquistare un prodotto ancora più prestante degli altri e già pronto per eventuali nuove tecnologie in arrivo nel prossimo futuro per il digitale terrestre.

Il nostro consiglio è quello di diffidare da negozi fisici e online che mostrano questa sigla. La tecnologia trasmissiva che arriverà a breve, qualche mese dopo il termine delle operazioni di refarming del digitale terrestre, è la DVB-T2 – HEVC Main 10.

Nessun altro progetto è in cantiere per il futuro. Quindi, durante i vostri acquisti, dovrete verificare solamente che quel televisore o decoder siano compatibili al nuovo digitale terrestre. Un’ottima piazza dove si trovano prodotti fortemente scontati è Amazon.

Ad esempio, nella vetrina del colosso dello shopping online potete trovare uno degli apparecchi più venduti e apprezzati dagli utenti. Si tratta dell’ottimo Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 di Nokia in offerta a soli 19,99 euro, invece di 39,90 euro. Un ottimo affare e, soprattutto, a un’ottima qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.