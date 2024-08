Digitale terrestre DVB-T2 su Fire TV Stick: ecco come fare (guida 2024)

Guardare il nuovo digitale terrestre DVB T-2, o almeno una buona parte dei canali televisivi, su Fire TV Stick è possibile. Anzi, si tratta di un ottimo metodo per tamponare eventuali problemi di ricezione, accorsi dopo il 28 agosto. In questa breve guida, scoprirai come fare: è molto semplice e richiede pochi minuti.

Digitale terrestre: se ci sono problemi, c’è Fire TV Stick

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 ha compiuto un ulteriore passo in avanti qualche giorno fa. Una manciata di canali RAI hanno iniziato a sfruttare il nuovo standard di trasmissione del segnale.

Tutto molto interessante, ma solo in linea teorica: i disagi sono iniziati immediatamente. Infatti, parecchi utenti non si erano resi conto che il proprio televisore non era compatibile nativamente, ma non solo.

In alcuni casi, nonostante la piena compatibilità, è risultato impossibile guardare determinati canali TV. In molte situazioni, nemmeno una risintonizzazione ha risolto il problema.

Usare un dispositivo come Fire TV Stick per continuare a guardare i tuoi programmi preferiti può essere un’ottima soluzione, purché ovviamente tu disponga di una connessione a Internet. Sia RAI e che Mediaset dispongono infatti di applicazioni che permettono lo streaming in diretta di tutti i loro canali. In questo modo, potrai seguire i tuoi programmi preferiti bypassando il sistema di trasmissione tradizionale tramite antenna e passando attraverso la rete Internet.

L’utilizzo di questo metodo non potrebbe essere più semplice. L’interfaccia utente della celeberrima chiavetta intelligente di Amazon permette di scaricare con facilità sia l’applicazione RaiPlay sia Mediaset Infinity. Inoltre, ormai da qualche tempo – sempre all’interno dell’interfaccia utente – c’è addirittura una sezione dedicata ai canali che trasmettono in diretta streaming.

Dunque, tutto quello che devi fare è collegare la tua chiavetta al televisore, ma anche a un proiettore oppure ad altri schermi dotati di ingresso HDMI, e poi procedere con il download delle applicazioni appena citate. La cosa interessante è che non dovrai limitarti necessariamente ai canali RAI e a quelli Mediaset: ci sono moltissime altre app dedicate alla trasmissione in diretta dei contenuti. Di conseguenza, potrai personalizzare la tua esperienza di utilizzo in base ai tuoi gusti. Naturalmente, rimangono poi a disposizione tutte le piattaforme on demand alle quali sei abbonato (come Netflix, Prime Video, DAZN e non solo).

Se non possiedi già una chiavetta Fire TV Stick, che desideri utilizzare per guardare i canali normalmente trasmessi tramite il digitale terrestre DVB-T2, è anche il momento perfetto per acquistarne una. Il modello standard, perfetto per questo tipo di utilizzo, è in sconto su Amazon a 27,99€ soltanto.

In questo modo, risolvi il problema di trasmissione del segnale, ma non ti limiti a questo: potrai trasformare il tuo televisore in un vero e proprio centro multimediale avanzato. Sotto questo punto di vista, il passaggio al nuovo sistema di decodifica del segnale TV rappresenta una vera e propria opportunità per rendere più moderno, attuale e completo il modo in cui guardi la televisione!