Digitale terrestre: dove puoi trovare la numerazione associata ai canali

Con l’arrivo di gennaio 2023 tutta la trasmissione dei canali TV in Italia passerà dallo standard DVB-T al nuovo DVB-T2. Il nuovo digitale terrestre è alle porte e forse ti starai chiedendo se già ora ricevi tutte le novità introdotte con lo switch off dell’8 marzo 2022.

Oltre a questo primo passaggio epocale alla codifica Mpeg-4, che ha migliorato la qualità di immagini e audio, anche il refarming del digitale terrestre, conclusosi a fine giugno, ha apportato delle modifiche. Il rilascio della banda 700MHz per la nuova Sub 700MHz ha portato a dei cambiamenti.

Alcuni canali TV hanno abbandonato la piattaforma, mentre altri sono arrivati ex novo. Ce ne sono alcuni, poi, che hanno modificato la loro posizione. Quindi, come puoi capire se ti sei aggiornato adeguatamente con i tuoi apparecchi, siano essi televisore o decoder?

Scopri dove puoi trovare l’elenco della numerazione associata ai canali del digitale terrestre sempre aggiornata all’ultima Numerazione LCN Nazionale. Poterlo consultare regolarmente ti permetterà di capire se ricevi tutti i canali e di organizzarli in modo che siano più comodi per trovarli se il tuo dispositivo non li ordina secondo l’elenco ufficiale.

Digitale terrestre: ecco l’elenco delle numerazioni associate ai canali

Se ti stai chiedendo dove puoi trovare l’elenco delle numerazioni associate ai vari canali televisivi del digitale terrestre, la risposta è molto semplice. Ci sono due posti dove avrai accesso a questo contenuto. Il primo, quello ufficiale, è il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Il vantaggio di consultarlo tramite il MISE è che si tratta del canale ufficiale legato a questi contenuti. Il file PDF è visionabile gratuitamente da qualsiasi cittadino, disponibile pubblicamente. Uno degli svantaggi però è che non viene aggiornato regolarmente, secondo le modifiche e gli aggiornamenti reali.

Infatti, più volte al mese la numerazione viene aggiornata, subendo piccole o grandi modifiche. Se vuoi rimanere sul pezzo con la Numerazione LCN Nazionale del Digitale Terrestre devi seguire i nostri articoli dove, ogni qualvolta è disponibile, pubblichiamo l’elenco aggiornato.

Ricordati però che è fondamentale essere in possesso di un dispositivo congruo alla ricezione della nuova tecnologia. Se ancora non ti sei adeguato, su Amazon trovi molte offerte a tema, compatibili anche con l’attuale Bonus TV.

Come l’ottimo Decoder Digitale Terrestre Leelbox a soli 20,99 euro, invece di 29,99 euro. La sua particolarità è che monta un sintonizzatore potente in una scocca molto piccola che deve essere collegata dietro al televisore tramite presa SCART o HDMI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.