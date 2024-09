Digitale Terrestre: diversi canali senza segnale, cosa sta succedendo?

Dall’arrivo del nuovo DVB-T2 per tre dei canali Rai per molti utenti sono iniziati gli incubi. Infatti, in molte zone d’Italia diversi canali TV sono senza segnale. Cosa sta succedendo nelle televisioni degli italiani? Perché per alcuni canali in questi giorni è impossibile ricevere le trasmissioni del digitale terrestre?

Da quanto stiamo apprendendo si tratta di una situazione momentanea dovuta a una serie di aggiornamenti che, se non seguita come dovrebbe essere, sta creando questi disagi. In altre parole, non si tratta di problemi tecnici generali, ma dei singoli utenti. Da una parte questa è una buona notizia, dall’altra rivela la necessità di agire singolarmente il prima possibile.

Come vi abbiamo aggiornato ieri, con nuovi canali passati all’HD sul digitale terrestre, così nei giorni scorsi ci sono state diverse modifiche sulla piattaforma. Cosa è necessario fare per tornare a vedere tutti i canali TV in chiaro sul tuo televisore? Vediamo la soluzione a questo problema e cosa è necessario fare regolarmente.

Digitale terrestre: come risolvere il problema

Come dicevamo, questi disagi non sono dovuti a guasti tecnici di zona o a situazioni dovuti ai sistemi di trasmissione del segnale digitale terrestre. Invece, si tratta di mancati aggiornamenti da parte degli utenti stessi di fronte ai costanti e continui aggiornamenti di queste ultime settimane sulla piattaforma.

Infatti, una delle prime cose da fare, se sei in possesso in un televisore o di un decoder di ultima generazione, è verificare che sul tuo apparecchio sia attiva la “Risintonizzazione automatica dei canali“. Questa funzionalità, molto importante, rileva ogni modifica della piattaforma e si aggiorna autonomamente.

Nondimeno, è anche importante effettuare una “Ricerca automatica dei canali” di tanto in tanto. Questa operazione dura pochissimi minuti e garantisce la ricezione dei canali e del segnale più aggiornati. Inoltre, in caso di errori di ricezione, resetta ogni problema riproponendo tutti i canali disponibili nella zona e secondo la numerazione LCN nazionale digitale terrestre.