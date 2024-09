Digitale Terrestre: nuovi canali ora disponibili in HD

La piattaforma digitale terrestre continua la sua evoluzione, aggiornandosi nuovamente. Infatti, in questi giorni altri canali TV sono passati alla trasmissione in alta definizione (HD) lasciando così per sempre la definizione standard. Ricordiamo che il passaggio al DVB-T2 in corso obbliga tutti ad avere un apparecchio di ultima generazione.

Puoi verificare se il tuo televisore o decoder è pronto alla nuova tecnologia sintonizzandoti al canale 100 del tuo telecomando. Se compare una scritta “Test HEVC Main 10” allora il tuo dispositivo è compatibile con i nuovi standard trasmissivi. Di contro sarà necessario sostituirlo completamente. Se il televisore è in buone condizioni puoi optare per un decoder.

Oggi è rimasto il Bonus Decoder a Casa. Questa iniziativa, gestita da Poste Italiane, garantisce a tutti i cittadini che soddisfano i requisiti necessari, di ricevere direttamente a casa a titolo gratuito un decoder digitale terrestre compatibile con la tecnologia DVB-T2. Vediamo ora quali sono i canali passati all’alta definizione sulla piattaforma.

Digitale Terrestre: tutti i nuovi canali passati in HD

Tra i canali TV disponibili alla numerazione LCN nazionale non ci sono solo quelli nazionali, ma anche quelli locali, disponibili in base alla zona. In ottica di switch of al DVB-T2, molti si stanno spostando all’HD. Vediamo quindi quali sono i canali del digitale terrestre che in questi giorni sono passati all’alta definizione abbandonando quella standard.

Partiamo dal Mux Locale 1. Chi si trova in Toscana, aggiornando la sua lista canali, troverà ora Alert System TV alla posizione 88 trasmettere in alta definizione dopo aver abbandonato la definizione standard. Le immagini ora vengono trasmesse con una risoluzione massima di 1080 x 960 pixel.

Continuiamo ora in Lombardia. Al Mux Locale 1 della regione nel nord Italia, troviamo Teletutto che ora, alla numerazione 16 del digitale terrestre, trasmette in alta definizione con una risoluzione massima di 1080 x 960 pixel.

Per riuscire a vedere queste modifiche prima di tutto devi trovarti o in Lombardia o in Toscana. Dopodiché è importantissimo verificare che il tuo apparecchio di ultima generazione abbia attiva la funzionalità “Risintonizzazione automatica dei canali” altrimenti attivala subito per ottenere tutti gli aggiornamenti. Nondimeno, puoi sempre avviare una “Ricerca automatica dei canali“.