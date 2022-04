Digitale terrestre: i decoder gratis per gli over 70 sono pronti

Il Governo Draghi, con la Legge di Bilancio 2022, ha promosso un'iniziativa interessante volta ad aiutare una fascia di cittadini per affrontare l'arrivo del nuovo digitale terrestre. Seppur con un certo ritardo rispetto alla tabella di marcia, questi 5 milioni di euro stanziati sembra che a breve inizieranno a prendere forma.

Stiamo parlando dei decoder gratis destinati a una fascia specifica di cittadini italiani. Infatti, secondo alcune fonti interne alla faccenda, diversi di questi decoder sarebbero già arrivati ai depositi di SDA. Questo corriere è gestito direttamente da Poste Italiane, l'ente preposto dal Ministero dello Sviluppo Economico per la loro distribuzione agli aventi diritto.

La buona notizia è che finalmente, dopo un lavoro congiunto tra INPS, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane, il meccanismo è pronto per avviare la spedizione dei decoder gratuiti. Come avevamo già spiegato in un precedente articolo, i soggetti compatibili all'iniziativa del decoder digitale terrestre gratis devono corrispondere a queste due fondamentali caratteristiche:

avere un'età pari o superiore ai 70 anni ;

; avere un reddito inferiore o uguale a 20.000 euro l'anno.

Quando arriveranno i decoder digitale terrestre gratuiti

La domanda che molti si staranno ponendo, soprattutto se rientrano in questa categoria, riguarda le tempistiche. Quando arriveranno i decoder digitale terrestre agli aventi diritto? Attualmente non c'è ancora una risposta definitiva a questo quesito importante, ma sicuramente i tempi si sono ormai fatti prossimi.

Tuttavia, è ancora necessaria una fase prima che vengano spediti ai rispettivi destinatari. Infatti, Poste Italiane invierà una lettera attraverso la quale il beneficiario potrà comprendere l'iniziativa. Da lì sarà il destinatario della comunicazione a dover decidere se accettare il decoder digitale terrestre. In caso affermativo, il suo apparecchio gratuito sarà spedito per essere consegnato dal postino il giorno da lui stesso deciso.

Poste Italiane ha anche realizzato un centro assistenza in grado di supportare gli over 70 nell'installazione del decoder e per la relativa sintonizzazione e risintonizzazione dei canali del digitale terrestre dell'apparecchio. Perciò, attualmente sembra che tutto sia stato pensato al meglio per affrontare qualsiasi situazione si possa creare in corso d'opera.