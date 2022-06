Digitale terrestre: questo decoder è una bomba e lo trovi su eBay

Se per te l’arrivo del nuovo digitale terrestre è un problema, la soluzione è eBay. Infatti, grazie al colosso dello shopping online, puoi acquistare l’ottimo Decoder Fenner DVB-T2 a soli 21,99 euro, invece di 32,90 euro.

Stiamo parlando del 33% di sconto per un prodotto necessario che ti permetterà di vedere di nuovo tutte le trasmissioni delle emittenti nazionali e regionali. Infatti, dall’ultimo switch off nazionale dell’8 marzo 2022, non riesci più a vedere tutti i canali passati in HD.

Questo è un vero disagio, anche perché la nuova tecnologia, con codifica Mpeg-4, migliora notevolmente sia la qualità video delle immagini, che quella audio delle trasmissioni. Inoltre, è previsto anche l’ultimo grande switch off che attiverà definitivamente in tutta Italia la piattaforma DVB-T2.

Perciò, se non sei dotato di un apparecchio in grado di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre, non potrai più vedere alcun canale in chiaro. Per questo eBay viene in tuo soccorso proponendoti questo decoder a un prezzo bomba.

Digitale terrestre: il Decoder Fenner DVB-T2 è la soluzione che cercavi

Non tutti possono permettersi l’acquisto di un nuovo televisore, soprattutto di questi tempi dove i rincari di carburante, luce, gas e beni di prima necessità sta mettendo in difficoltà tutti. Ci mancava solo l’arrivo del nuovo digitale terrestre.

Tuttavia, se la tua TV funziona ancora bene, sarebbe un peccato cambiarla. Meglio optare per un buon apparecchio in grado di ricevere la nuova tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10. La soluzione che cercavi è il Decoder Fenner DVB-T2.

Con poco più di venti euro, potrai collegarlo al tuo televisore e all’antenna di casa. In un attimo, effettuando la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre, avrai a disposizione tutte le emittenti nazionali e regionali a una qualità mai vista prima.

Dotato di una porta HDMI, è compatibile con tutti gli apparecchi più recenti, ma non ancora compatibili al DVB-T2. Inoltre, avendo anche una presa SCART può essere collegato anche alle TV più vecchie.

Non perdere questa occasione! Scegli anche tu di vedere tutti i canali del digitale terrestre acquistando il fantastico Decoder Fenner DVB-T2 a soli 21,99 euro, invece di 32,90 euro. Questa offerta la trovi solo su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.