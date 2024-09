Digitale Terrestre: decoder e amplificatori in offerta per un segnale perfetto

Il Digitale Terrestre è in continua evoluzione e, se non hai una Smart TV di ultima generazione, a volte può essere un problema riuscire a sfruttarlo a dovere senza incappare in piccoli malfunzionamenti. Con questo articolo vogliamo segnalarti tre prodotti in offerta su Amazon che ti aiuteranno ad avere un segnale perfetto in ogni situazione, anche laddove l’antenna della tua casa fa le bizze.

Cominciamo con questo piccolissimo decoder da “nascondere” anche dietro alla TV: si collega facilmente alla presa HDMI del televisore e, dall’altra parte, dispone dell’uscita per il collegamento del cavo antenna. La tecnologia avanzata DVB-T2 gli permette di captare facilmente tutti i canali in Italia in HD e senza interferenze. Puoi acquistarlo a 29,87 euro invece di 34,97.

Se hai problemi con il segnale puoi risolvere con questo amplificatore per antenna TV capace di migliorare fino a 10 volte la qualità della ricezione. Facile da installare e pronto all’uso è in sconto su Amazon a 21,99 euro invece di 29,99.

Chiudiamo con un altro decoder, con tanto di telecomando 2-in-1 incluso nella confezione, possibilità di collegamento di hard disk portatili o chiavette USB e diverse altre funzioni. In doppio sconto può essere tuo a soli 22 euro.

Tutti i prodotti qui segnalati sono disponibili in pronta consegna e con spedizione Prime.