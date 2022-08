Digitale terrestre e DAZN: tutte le novità che devi sapere

Da quest’anno DAZN ha concluso la sua esclusiva con TIMVISION. Questo ha regalato a diversi utenti l’opportunità di poterlo vedere di nuovo tramite la piattaforma Sky. Infatti, l’app del colosso dello streaming sportivo è ora disponibile su My Sky o Sky Q. Un’altra novità vede anche il digitale terrestre come protagonista.

Infatti, la nuova stagione sportiva 2022/23 inizia con un’altra bomba a orologeria. DAZN sarà disponibile sul canale 409 del digitale terrestre. Un’informazione decisamente fondamentale per permettere a diversi abbonati di potersi gustare i contenuti a una qualità sempre perfetta.

Se ancora non ti sei abbonato a DAZN puoi farlo scegliendo uno dei due piani disponibili: con il piano Standard avrai la possibilità di guardarlo su due dispositivi collegati alla stessa rete di casa, con il piano Plus, invece, potrai vedere i contenuti contemporaneamente fino a un massimo di sei dispositivi, di cui quattro in mobilità.

Digitale terrestre: come vedere DAZN sul canale 409

DAZN quest’anno permetterà a tutti gli utenti che si trovano in aree con maggiori limiti infrastrutturali in merito alla rete internet di poter vedere i contenuti anche tramite digitale terrestre. Non si tratta di soluzione definitiva, ma solo di emergenza.

In pratica, la società ha predisposto una modalità di backup che permette all’abbonato di avere accesso a un canale lineare trasmesso con il digitale terrestre tramite un modulo di accesso condizionato (Canale DTT).

A parole semplici significa che, se la connessione non è sufficiente per trasmettere i contenuti tramite l’app ufficiale di DAZN attraverso internet, ciò che si sta guardando passerà automaticamente sul canale prestabilito grazie a un dispositivo fornito dall’azienda stessa. Ecco il funzionamento ufficiale descritto sul sito di DAZN:

Il DAZN TV BOX rileva automaticamente i casi di insufficiente connessione internet e supporta il passaggio automatico al Canale DTT (solo la prima volta il passaggio automatico potrà richiedere fino a 1 minuto) con programmazione definita da DAZN in base ai contenuti disponibili per la trasmissione attraverso il segnale Digitale Terrestre. Questo significa che non tutti i contenuti trasmessi su DAZN saranno disponibili sul Canale DTT.

Bisogna infatti sapere che tale tecnologia è disponibile solo per quanto riguarda 7 delle 10 partite del Campionato di Serie A TIM. Quindi il passaggio automatico al Canale DTT può avvenire solo per queste partite. Inoltre, se sono disputati più incontri contestualmente, solo uno di questi sarà fruibile dal DAZN TV BOX collegato al digitale terrestre.

Puoi acquistare DAZN TV BOX dopo l’iscrizione a uno dei due abbonamenti di DAZN solo se il tuo indirizzo non è coperto da una connessione in Fibra. Potrai farlo con estrema facilità e velocemente verificandone la compatibilità sul sito dazn.digiquest.it. Una volta acquistato lo riceverai in pochissimi giorni direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.