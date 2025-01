Digitale Terrestre: cosa è successo a LA7d

Novità in vista per tutti gli appassionati di TV! Dal 28 gennaio 2025, come riportato nella nuova lista canali del digitale terrestre che abbiamo pubblicato ieri, il gruppo Cairo ha fatto un piccolo, ma interessante cambiamento nei suoi canali della piattaforma DTT. Di cosa si tratta e come potrebbe influenzare la nostra esperienza televisiva? Vediamolo insieme.

Digitale Terrestre: cosa è successo esattamente al gruppo Cairo

Sostanzialmente, se prima sul canale 999 trovavamo LA7 HD, ora invece troviamo LA7d HD. Il secondo canale del gruppo Cairo ha deciso di fare un piccolo trasloco, spostando così la copia di questo canale al posto che prima occupava il canale di punta dell’emittente.

Questo cambiamento potrebbe confondere un po’ le idee a chi era abituato a trovare LA7 sul 999. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. I due canali si possono trovare ancora nelle rispettive numerazioni LCN nazionali principali, disponibili quindi sulla solita posizione del telecomando.

Dove trovare LA7 e LA7d

Per aiutarvi a non perdere nemmeno un minuto dei vostri show, ecco un pratico promemoria che vi aiuterà a trovare immediatamente i due canali del gruppo Cairo, disponibili sulla piattaforma digitale terrestre, con il vostro telecomando:

Per LA7 : potete sintonizzarvi sui canali 7, 107, 507 o 997;

: potete sintonizzarvi sui canali 7, 107, 507 o 997; Per LA7d: oltre al nuovo 999, la trovate come sempre sui canali 29, 229 e 529.

Il cambiamento è automatico e, molto probabilmente, la maggior parte degli utenti non dovrà far nulla se non accendere il proprio televisore e continuare a seguire le programmazioni. Tuttavia, nel caso notate che qualcosa non va, è possibile anche provare a risintonizzare i canali del vostro TV o decoder.

Perché questo cambiamento sul digitale terrestre

Al momento non ci sono spiegazioni ufficiali pubblicate o rilasciate dal gruppo Cairo alla stampa. Nondimeno, anche se l’emittente non ha spiegato ufficialmente il motivo di questo cambiamento sul digitale terrestre, gli esperti sostengono che sia una mossa strategica per dare più visibilità a LA7d o per avviare particolari test che potrebbero portare a una miglioria ulteriore delle immagini e del suono trasmessi.

Nel frattempo, sia LA7 che LA7d continuano a trasmettere in alta definizione (HD), garantendo agli spettatori immagini nitide per tutti i programmi. Inoltre, il gruppo Cairo fornisce anche una piattaforma web per seguire live o rivedere le programmazioni dei due canali.